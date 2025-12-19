三星三折機開賣 預購訂單符合預期 新日興、兆利、富世達等受惠

三星首款三折疊旗艦手機Galaxy Z 今（19）日在台上市開賣，為全球六個首發之一，台灣三星對預購充滿信心。法人看好，三星帶起折疊機熱潮，推升全球韓系及陸系折疊機銷售亮眼，可望帶動台積電、新日興（3376）、兆利、富世達等折疊機概念股受關注。

根據Market Report Analytics預估，2025至2033年全球三折疊智慧型手機市場規模年複合成長率高達25%。法人指出，折疊機競爭已進入戰國時代，許多品牌廠為了提前卡位市場，均積極搶推折疊機種，觀察韓系或陸系折疊機供應鏈，多數處理器以台積電高階製程打造，零組件廠富世達與兆利提供軸承產品，新日興也將供應美系品牌廠。

三星表示，作為折疊機領導者，將三折疊旗艦Galaxy Z TriFold視為是全球矚目科技逸品，將是高階商務人士的行動指揮中心、創作者綻放創意亮點的行動工作站，闔起時，6.5吋輕巧握感；展開後，壯闊的10吋寬廣螢幕躍然眼前，相當於三個6.5吋手機螢幕並排。

台灣三星電子總經理梁準原表示，折疊技術已朝「三折疊」時代躍進，台灣身為全球科技樞紐，在AI與技術領域扮演關鍵角色，樂於擁抱潮流科技，讓三星在折疊市場屢創佳績，將台灣列為六個首發市場之一。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙表示，早在正式售價尚未公布前，預售訂單即已達到內部預期，對預購充滿信心，並預期產品上市後可望在短時間內完銷，反映市場對創新折疊手機的高度期待。

陳啟蒙觀察，三星整體（Z Fold7｜Z Flip7）折疊機上市四個月銷售量較前代同期成長近10%、銷售額成長近35%；其中，Z Fold7上市四個月銷售量較前代同期翻倍成長。

台灣三星觀察，今年前十月台灣折疊機銷售量較去年同期略持平，銷售額約成長10%。展望2026年台灣手機市場，預期整體市場銷售量小幅成長，銷售額則會有雙位數成長。

市場關注記憶體等零組件是否驅動手機售價上漲，台灣三星指出，三星擁有完整強健的上下游供應鏈關係，相對影響較輕微，對三星而言是一個機會點，另外，也將持續透過多元的銷售方案，致力降低購機門檻。