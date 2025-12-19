快訊

國1南下基隆「塞爆」動彈不得！客運等4大小車追撞 4人送醫、回堵4公里

快改道！ 國1南下五堵路段紫爆 大客車、大小貨車4車連環撞 回堵7公里

三星三折機開賣 預購訂單符合預期 新日興、兆利、富世達等受惠

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
三星首款三折疊旗艦手機Galaxy Z 19日在台上市開賣。美聯社
三星首款三折疊旗艦手機Galaxy Z 19日在台上市開賣。美聯社

三星首款三折疊旗艦手機Galaxy Z 今（19）日在台上市開賣，為全球六個首發之一，台灣三星對預購充滿信心。法人看好，三星帶起折疊機熱潮，推升全球韓系及陸系折疊機銷售亮眼，可望帶動台積電、新日興（3376）、兆利、富世達等折疊機概念股受關注。

根據Market Report Analytics預估，2025至2033年全球三折疊智慧型手機市場規模年複合成長率高達25%。法人指出，折疊機競爭已進入戰國時代，許多品牌廠為了提前卡位市場，均積極搶推折疊機種，觀察韓系或陸系折疊機供應鏈，多數處理器以台積電高階製程打造，零組件廠富世達與兆利提供軸承產品，新日興也將供應美系品牌廠。

三星表示，作為折疊機領導者，將三折疊旗艦Galaxy Z TriFold視為是全球矚目科技逸品，將是高階商務人士的行動指揮中心、創作者綻放創意亮點的行動工作站，闔起時，6.5吋輕巧握感；展開後，壯闊的10吋寬廣螢幕躍然眼前，相當於三個6.5吋手機螢幕並排。

台灣三星電子總經理梁準原表示，折疊技術已朝「三折疊」時代躍進，台灣身為全球科技樞紐，在AI與技術領域扮演關鍵角色，樂於擁抱潮流科技，讓三星在折疊市場屢創佳績，將台灣列為六個首發市場之一。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙表示，早在正式售價尚未公布前，預售訂單即已達到內部預期，對預購充滿信心，並預期產品上市後可望在短時間內完銷，反映市場對創新折疊手機的高度期待。

陳啟蒙觀察，三星整體（Z Fold7｜Z Flip7）折疊機上市四個月銷售量較前代同期成長近10%、銷售額成長近35%；其中，Z Fold7上市四個月銷售量較前代同期翻倍成長。

台灣三星觀察，今年前十月台灣折疊機銷售量較去年同期略持平，銷售額約成長10%。展望2026年台灣手機市場，預期整體市場銷售量小幅成長，銷售額則會有雙位數成長。

市場關注記憶體等零組件是否驅動手機售價上漲，台灣三星指出，三星擁有完整強健的上下游供應鏈關係，相對影響較輕微，對三星而言是一個機會點，另外，也將持續透過多元的銷售方案，致力降低購機門檻。

三星電子 市場 折疊手機

延伸閱讀

三星將在台上市三折機 概念股奇鋐、雙鴻逆勢收紅

NTT會長：日本晶片業難敵台積電、三星 需採利基策略

宜蘭三星機車騎士擦撞2過馬路行人 3人送醫

記憶體報價大漲、華邦電、南亞科起飛...但有廠商重傷！專家點4族群恐受害

相關新聞

傳陸祕製EUV原型機 測試中

路透報導，中國大陸科學家在深圳一處高度保密實驗室完成一台極紫外光（ＥＵＶ）曝光機原型機，希望二○二八年前用以生產晶片。該...

先進晶片製程 全靠EUV

晶片戰爭」作者米勒曾表示，「沒有艾司摩爾（ＡＳＭＬ），就不可能生產最先進的半導體」。在先進曝光設備市場中，艾司摩爾完全展...

欠缺光源技術 專家：陸突破路仍長

路透報導中國大陸已打造一台極紫外光（ＥＵＶ）曝光機原型機，與曝光機業者合作多年的產業界人士說，發出ＥＵＶ關鍵光源技術方法...

美光財報財測雙優 台鏈振奮…法人按讚南亞科、華邦電後市

AI應用需求持續強勁，美國最大記憶體晶片製造商美光（Micron）最新公布上季財報與本季財測雙雙優於預期，並釋出高頻寬記...

三星三折機開賣 預購訂單符合預期 新日興、兆利、富世達等受惠

三星首款三折疊旗艦手機Galaxy Z 今（19）日在台上市開賣，為全球六個首發之一，台灣三星對預購充滿信心。法人看好，...

三星三折機一支8.99萬 市場最高價

三星首款三折疊旗艦機Galaxy Z TriFold開賣，單價8.99萬元，創下台灣手機市場最高價。電信三雄均推出搭配5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。