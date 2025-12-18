快訊

恐嚇「我只要錢」！男縱火搶郵局一毛未得 判7年還得吞320萬帳單

東部海域規模5.1地震「花蓮發布國家級警報」 未來3天恐有規模5餘震

亞利桑那廠白忙一場？張忠謀早看穿 外媒揭「台積電無法複製」關鍵

亞利桑那廠白忙一場？張忠謀早看穿 外媒揭「台積電無法複製」關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電創辦人張忠謀。路透社
台積電創辦人張忠謀。路透社

台積電今年3月才宣布增加赴美投資1000億美元，美國商務部長盧特尼克日前更加碼金額達2000億美元。台積電雖推動海外布局，但創辦人張忠謀因多年前的親身失敗經歷，早早直言亞利桑那州廠計畫將失敗，「一項代價高昂卻徒勞無功的嘗試」。

根據「Xataka」報導，台積電迫於地緣政治壓力，接連在日本、德國、美國亞利桑那州設廠。但創辦人張忠謀認為海外設廠是錯誤策略，因其1996年就經歷美國華碩晶圓廠的失敗，直言亞利桑那州廠將是「一項代價高昂卻徒勞無功的嘗試」。

台積電成為「台灣護國神山」 藏在背後的生態系

台積電的營運效率、獲利能力與台灣的高科技產業緊密相連，新竹科學園區的產業群聚，讓所有產業鏈夥伴可以在1個小時內的車程支援彼此，提供快速的物流及無與倫比的協調能力。

雖然台積電積極布局海外，但仍有90%深深扎根於台灣，超過9成的產能、近9成的員工都位於台灣。另外，台灣還能提供龐大、訓練有素且技術精湛的工程人才庫，這也成為台積電的競爭優勢。此外，台積電也曾建議美國員工，必須適應台灣的工作文化。

亞利桑那州廠困境 良率過關但成本難降低

雖然亞利桑那州廠努力複製台灣經驗，且台積電在4奈米光刻製程具備有競爭性的良率，無奈晶圓成本仍高出許多。而當地原料、設備供應不足，導致亞利桑那州廠必須依賴亞洲供應鏈，連帶影響生產周期效率。

此外，缺少具備經驗的人力、繁瑣的行政程序，都拖慢亞利桑那州廠的生產進度，並大幅增加台積電營運成本。

雙面刃？迫於政治壓力的海外擴張

除了美國，台積電也在日本、德國設廠，但投資規模小於亞利桑那州，主要聚焦於成熟製程（28／16奈米），為滿足Sony、Bosch等客戶需求。雖然台積電海外擴張鞏固自己業界龍頭的地位，也成為能與中國大陸相抗衡的「矽盾」，但也引發台灣內部對於先進技術、人才外流的擔憂，長遠來看甚至恐削弱國家主權。

報導最後總結，台積電傳統上只有在客戶出現需求時才會設廠，而這次的海外布局動則是因為地緣政治壓力。美國、歐洲試圖將部分製造能力帶回本土，進而降低對亞洲供應鏈的依賴程度，但這些設廠計畫能否達成預期中的效果，前景十分不明朗。

台積電 張忠謀 亞利桑那州 美國 供應鏈 日本 科學園區

延伸閱讀

張忠謀要求全台積電主管都要聽法說會 原始股東投資報酬率高達951倍

張忠謀帶數十位主管花7天下班時間待台積電三廠 進行的秘密任務不簡單

曾創下日本企業史上虧損紀錄淪「沒落貴族」Sony董事：被績效主義害慘

張忠謀每個周末都要詳讀！台積電副總周報有規定「別超過1頁」

相關新聞

亞利桑那廠白忙一場？張忠謀早看穿 外媒揭「台積電無法複製」關鍵

台積電今年3月才宣布增加赴美投資1000億美元，美國商務部長盧特尼克日前更加碼金額達2000億美元。台積電雖推動海外布局，但創辦人張忠謀...

台積電赴美投資案 被加碼到2000億美元？經濟部長回應了

台積電今年3月宣布增加赴美投資1000億美元，加上先前投資金額，將使得台積電在美總投資金額達1650億美元，不過，投資總...

鈺創董座盧超群：記憶體荒恐到2027年上半年 有貨的人就像聖誕老人

鈺創(5351)董事長盧超群今日與媒體座談受訪表示，針對這波記憶體短缺、價格飆漲，是他創業多來以首見，雖然以他是技術開發...

缺料恐成常態？AI 伺服器、高速運算應用噴發 法人：PCB族群將受惠

隨著AI伺服器與高速運算（HPC）應用的噴發，2026年PCB（印刷電路板）產業將迎來新一輪的技術升級與成本驅動的漲價潮...

一隻近9萬…三星史上最貴手機登台 電信砸高額補貼、購機價仍逾4.3萬

近年智慧手機螢幕越來越大、功能也越來越強大，售價也屢創新高價，三星18日宣布旗下首款三摺疊旗艦機Galaxy Z Tri...

Google推出Gemini 3 Flash提升AI推理 為代理式工作流程最出色模型

Google擴展Gemini 3 家族，宣布推出兼具前瞻智慧與極致速度的 Gemini 3 Flash。新模型結合Pro...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。