亞利桑那廠白忙一場？張忠謀早看穿 外媒揭「台積電無法複製」關鍵

台積電今年3月才宣布增加赴美投資1000億美元，美國商務部長盧特尼克日前更加碼金額達2000億美元。台積電雖推動海外布局，但創辦人張忠謀因多年前的親身失敗經歷，早早直言亞利桑那州廠計畫將失敗，「一項代價高昂卻徒勞無功的嘗試」。

根據「Xataka」報導，台積電迫於地緣政治壓力，接連在日本、德國、美國亞利桑那州設廠。但創辦人張忠謀認為海外設廠是錯誤策略，因其1996年就經歷美國華碩晶圓廠的失敗，直言亞利桑那州廠將是「一項代價高昂卻徒勞無功的嘗試」。

台積電成為「台灣護國神山」 藏在背後的生態系

台積電的營運效率、獲利能力與台灣的高科技產業緊密相連，新竹科學園區的產業群聚，讓所有產業鏈夥伴可以在1個小時內的車程支援彼此，提供快速的物流及無與倫比的協調能力。

雖然台積電積極布局海外，但仍有90%深深扎根於台灣，超過9成的產能、近9成的員工都位於台灣。另外，台灣還能提供龐大、訓練有素且技術精湛的工程人才庫，這也成為台積電的競爭優勢。此外，台積電也曾建議美國員工，必須適應台灣的工作文化。

亞利桑那州廠困境 良率過關但成本難降低

雖然亞利桑那州廠努力複製台灣經驗，且台積電在4奈米光刻製程具備有競爭性的良率，無奈晶圓成本仍高出許多。而當地原料、設備供應不足，導致亞利桑那州廠必須依賴亞洲供應鏈，連帶影響生產周期效率。

此外，缺少具備經驗的人力、繁瑣的行政程序，都拖慢亞利桑那州廠的生產進度，並大幅增加台積電營運成本。

雙面刃？迫於政治壓力的海外擴張

除了美國，台積電也在日本、德國設廠，但投資規模小於亞利桑那州，主要聚焦於成熟製程（28／16奈米），為滿足Sony、Bosch等客戶需求。雖然台積電海外擴張鞏固自己業界龍頭的地位，也成為能與中國大陸相抗衡的「矽盾」，但也引發台灣內部對於先進技術、人才外流的擔憂，長遠來看甚至恐削弱國家主權。

報導最後總結，台積電傳統上只有在客戶出現需求時才會設廠，而這次的海外布局動則是因為地緣政治壓力。美國、歐洲試圖將部分製造能力帶回本土，進而降低對亞洲供應鏈的依賴程度，但這些設廠計畫能否達成預期中的效果，前景十分不明朗。