台積電赴美投資案 被加碼到2000億美元？經濟部長回應了

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台積電。圖／路透

台積電今年3月宣布增加赴美投資1000億美元，加上先前投資金額，將使得台積電在美總投資金額達1650億美元，不過，投資總金額就在幾天前，被美國商務部長盧特尼克加碼到2000億美元，到底台積電準備掏錢了沒？經濟部龔明鑫18日表示，投審會還沒收到台積電的申請案。

企業赴海外投資要向經濟部投審會提出投資申請，投審會收件後會召開投資審議委員會，分別就國安、國內就業、國家形象等面向進行審議，全數委員都同意才會通過。

台積電在美國總統川普宣布對等關稅之前，先宣告增加赴美投資1000億元，但從宣布增加投資迄今，投審會尚未收到申請。

投審會2020年12月就曾通過台積電首次申請在美國亞利桑那州投資35億美元，由於投資金額不會一次到位會分次申請，後續幾次申請，投審會也都再開會審議。

據台積電今年3月宣布內容，新增的1000億美元用於設廠、成立研發中心，若是同一項投資案的延續，可能會以增加投資的方式，向投審會遞交申請。

經濟部長龔明鑫表示，投審會還沒收到台積電申請加碼投資美國的申請。圖／本報資料照片
經濟部長龔明鑫表示，投審會還沒收到台積電申請加碼投資美國的申請。圖／本報資料照片

台積電 投審會 美國商務部 經濟部 龔明鑫

