鈺創董座盧超群：記憶體荒恐到2027年上半年 有貨的人就像聖誕老人

鈺創(5351)董事長盧超群今日與媒體座談受訪表示，針對這波記憶體短缺、價格飆漲，是他創業多來以首見，雖然以他是技術開發者的角度看，如今的價格也只反應合理的技術推進，但這次來自AI實質強勁需求，在主要原廠仍無啟動新一波資本競賽前，缺貨問題不會解決，他估計至少到2027年上半年都處於供不應求，除非雲端服務供應商（CSP）AI基礎建設停頓或減緩。盧超群強調，目前幾乎DRAM和NAND Flash都缺，有貨的人就好像聖誕老人般，別人都等著能從天收到禮物。

他說，有供貨商已採取必須預先提出未來一季的需求量，再由廠商視產能供應再核撥多少數量，如果不在預購名單內，基本上不可能拿到貨，而預購者則會等到廠商通知，直接當場決標。

盧超群坦承這波記憶體缺貨潮，比他預期還嚴重，他個人認為恐怕不只二年，不過他還是不想危言聳聽，他認為，保守來看，至少會延續到2027年上半年。他說：「DRAM跟AI在成長過程中都需要喘一口氣。」

盧超群指出，當前DRAM最大的問題不在需求，而是「沒有新產能」。不只是鈺創，包括全球最大記憶體廠三星在內，整個產業在過去四、五年都經歷相當辛苦的低潮期，資本支出趨於保守。如今市場走出谷底，DRAM只是回到「它本來就該有的價值」。

盧超群預估2026年，DRAM可以確定將呈現供不應求。他分析，DRAM廠的建設週期本來就比邏輯晶圓廠更長。一座邏輯晶圓廠從動工到對營收產生實質貢獻，大約需要四到五年，而DRAM廠往往要六年以上。等到產能真正開出來，市場早已缺貨多時。在此情況下，只能仰賴摩爾定律持續推進效能改善，但對供給缺口而言，終究只是杯水車薪。

盧超群說：「明年DRAM缺貨幾乎無解，問題在於產能完全跟不上」，這還不包含HBM的影響。一顆HBM大約需要用到20顆DRAM，當這樣的需求放大到AI伺服器規模，對整體DRAM供給的壓力可想而知。甚至已有大型廠商選擇淡出DDR3、DDR4等產品線，轉而專注於毛利更高的HBM。

但他認為DRAM價格飆漲對終端應用市場一定會造成影響，其實已有部分現象已反應。第一種是降規、減少記憶體配置，但這條路幾乎行不通，因為AI系統本質上就是高度「吃記憶體」的應用。

第二種是市場分層，用得起高規格的持續往上升級，用不起的則選擇降階版本，這需要某種程度的取捨，但從產業現實來看，即便產品價格從一萬賣到三萬，市場仍然會有人買單。

第三種，則是部分中小型業者可能因為拿不到貨、無法出貨而被迫退出市場，這也是他最不樂見、卻確實存在的風險。