快訊

當街扯髮施暴！無業孫要錢不成猛出拳 阿嬤緩頰吐「1句」引鼻酸

吳豊山宣布卸任 爆與對岸傳話交手「海協會已讀不回累積逾1萬件」

躺了好幾分鐘才回神…58歲康康爆家中出意外 洗澡跌倒傷勢曝

聽新聞
0:00 / 0:00

一隻近9萬…三星史上最貴手機登台 電信砸高額補貼、購機價仍逾4.3萬

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
三星18日宣布旗下首款三摺疊旗艦機Galaxy Z TriFold在台上市，是全球六個首發市場之一，單價也近9萬元，來到89,900元，創史上最高售價。圖／法新社
三星18日宣布旗下首款三摺疊旗艦機Galaxy Z TriFold在台上市，是全球六個首發市場之一，單價也近9萬元，來到89,900元，創史上最高售價。圖／法新社

近年智慧手機螢幕越來越大、功能也越來越強大，售價也屢創新高價，三星18日宣布旗下首款三摺疊旗艦機Galaxy Z TriFold在台上市，是全球六個首發市場之一，單價也近9萬元，來到89,900元，創史上最高售價，即使電信業者高額補貼，也無法「零元」購機！

電信業者陸續宣布Galaxy Z TriFold購機方案，中華電信（2412）宣布19日上午10點起將於網路門市限量開賣Samsung Galaxy Z TriFold 16GB/512GB，並於中午12點起於全台服務據點開放Galaxy Z TriFold付費客訂。

中華電信公布資費方案，搭配精采5G月繳1,399元（48個月租期），Samsung Galaxy Z TriFold 16GB/512GB專案價57,490元，VIP客戶續約購機最高折5,000元，優惠價52,490元即可入手三星旗艦摺疊新機。

不過翻開中華電信資費表，Galaxy Z TriFold 16GB加上512GB，即使搭配月繳2,699元的最高資費，綁約48個月的最高約期，中華電信砸下超過4.6萬補貼，購機價仍達43,490元。

中華電信指出，Samsung Galaxy Z TriFold 16G/512G瀚夜黑於19日（五）早上10點於中華電信網路門市開放限量開賣，限宅配到府服務，並於19日（五） 中午12點起開放全台中華電信服務據點及神腦特約服務中心付費客訂服務，數量有限，額滿為止。

中華電信指出，Samsung Galaxy Z TriFold 16G/512G 瀚夜黑全台到貨數量有限且後續交期未定，中華各門市均無現貨，僅依總倉實際到貨數量開放客訂，客訂受理完成後預計一週內到貨，實際到貨日依總倉作業排程為準。本客訂活動機型一門號可客訂一台，受理時須搭配繳交訂金每台5萬元。

中華電信 Samsung 三星 智慧手機

延伸閱讀

中華電攜迪士尼搶 OTT 商機 鎖定行動、寬頻、影視用戶

是方網路交換中心 全球50大

智邦、和碩搶光時代商機

中華電信今宣布與迪士合作 5G高資費用戶每月249元即可加購高級方案

相關新聞

鈺創董座盧超群：記憶體荒恐到2027年上半年 有貨的人就像聖誕老人

鈺創(5351)董事長盧超群今日與媒體座談受訪表示，針對這波記憶體短缺、價格飆漲，是他創業多來以首見，雖然以他是技術開發...

缺料恐成常態？AI 伺服器、高速運算應用噴發 法人：PCB族群將受惠

隨著AI伺服器與高速運算（HPC）應用的噴發，2026年PCB（印刷電路板）產業將迎來新一輪的技術升級與成本驅動的漲價潮...

一隻近9萬…三星史上最貴手機登台 電信砸高額補貼、購機價仍逾4.3萬

近年智慧手機螢幕越來越大、功能也越來越強大，售價也屢創新高價，三星18日宣布旗下首款三摺疊旗艦機Galaxy Z Tri...

Google推出Gemini 3 Flash提升AI推理 為代理式工作流程最出色模型

Google擴展Gemini 3 家族，宣布推出兼具前瞻智慧與極致速度的 Gemini 3 Flash。新模型結合Pro...

吳誠文：米玉傑獲科技貢獻獎零質疑 科技產業實力已成國力象徵

國科會主委吳誠文18日表示，行政院傑出科技貢獻獎已舉辦49屆，今年3位得獎者中，台積電（2330）執行副總經理暨共同執行...

台積電二度獲行政院傑出科技貢獻獎 米玉傑：技術領先來自團隊與傳承

台積電（2330）二度獲得行政院傑出科技貢獻獎，得獎人台積電執行副總經理暨共同執行長米玉傑表示，能獲得2025年行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。