Tools for Humanity推出World App 可做加密聊天與全球數位資產支付

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Tools for Humanity（TFH）18日宣布，融合加密通訊、全球金融服務與匿名人類驗證的應用程式「World App」推出全新功能，包含World Chat、跨境金融工具擴展，以及World ID功能升級。共同創辦人Sam Altman與 Alex Blania並在舊金山總部舉辦「Unwrapped」發表，啟動全球更新。

矽谷新創科技公司Tools for Humanity由OpenAI創辦人Sam Altman及其好友Alex Blania聯合創立。建立World Network希望成為數位平台與服務的信任與驗證底層架構，將World App作為進入這個世界的入口。截至目前，已有近4,000萬人使用World App，有近2,000萬人完成World ID驗證。今年9月，World App以月活躍用戶數成為全球最常使用的數位錢包。

Tools for Humanity產品長Tiago Sada表示，World App是一個整合式平台，人們可以在上面通訊、轉帳、儲蓄、投資並使用各種應用程式。並且當知道對方是真人時，整個體驗會截然不同。

World App將World ID與安全訊息與金融工具結合，協助用戶在保障隱私的前提下，證明「我是真人」。 Tools for Humanity台灣與新加坡總經理徐鈞洋（Andrew Hsu）表示，優先在台灣推出World Chat與虛擬美元帳戶，台灣是率先體驗這些全新功能的國家之一。

World Chat是一款具備端對端加密的即時通訊功能，專為真實、隱私與人際連結而設計，並整合於World App之中，邁出打造「真人通訊」的重要一步。 包括以藍色或灰色訊息氣泡顯示對方是否為經 World ID 驗證的真人，採用XMTP協議，安全性達到或超越Signal標準，無需電話號碼、無蒐集元資料；可直接在聊天中即時發送或請求數位資產，無國界、無手續費 ；聊天中可啟用第三方遊戲應用，不需離開對話就能互動；用戶可選擇驗證大頭貼與本人是否相符，提升交友、交易與社群互動的信任度。

全新升級的World App擴展了金融可及性，讓用戶能輕鬆在跨境情境中存取與使用數位資產，全部透過一個應用程式即完成。這項功能包括由合規第三方提供、並由Stripe旗下Bridge支援的美元虛擬帳戶，目前已在包含台灣、美國、日本、新加坡、南韓及整個拉丁美洲等18個國家與地區開放使用。 使用者可直接在World App接收薪資，並透過合作銀行夥伴將資金匯入帳戶，進而使用USDC消費，全程免收應用程式內手續費。

