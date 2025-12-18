Tools for Humanity推出World App 可做加密聊天與全球數位資產支付

Tools for Humanity（TFH）18日宣布，融合加密通訊、全球金融服務與匿名人類驗證的應用程式「World App」推出全新功能，包含World Chat、跨境金融工具擴展，以及World ID功能升級。共同創辦人Sam Altman與 Alex Blania並在舊金山總部舉辦「Unwrapped」發表，啟動全球更新。

矽谷新創科技公司Tools for Humanity由OpenAI創辦人Sam Altman及其好友Alex Blania聯合創立。建立World Network希望成為數位平台與服務的信任與驗證底層架構，將World App作為進入這個世界的入口。截至目前，已有近4,000萬人使用World App，有近2,000萬人完成World ID驗證。今年9月，World App以月活躍用戶數成為全球最常使用的數位錢包。

Tools for Humanity產品長Tiago Sada表示，World App是一個整合式平台，人們可以在上面通訊、轉帳、儲蓄、投資並使用各種應用程式。並且當知道對方是真人時，整個體驗會截然不同。

World App將World ID與安全訊息與金融工具結合，協助用戶在保障隱私的前提下，證明「我是真人」。 Tools for Humanity台灣與新加坡總經理徐鈞洋（Andrew Hsu）表示，優先在台灣推出World Chat與虛擬美元帳戶，台灣是率先體驗這些全新功能的國家之一。

World Chat是一款具備端對端加密的即時通訊功能，專為真實、隱私與人際連結而設計，並整合於World App之中，邁出打造「真人通訊」的重要一步。 包括以藍色或灰色訊息氣泡顯示對方是否為經 World ID 驗證的真人，採用XMTP協議，安全性達到或超越Signal標準，無需電話號碼、無蒐集元資料；可直接在聊天中即時發送或請求數位資產，無國界、無手續費 ；聊天中可啟用第三方遊戲應用，不需離開對話就能互動；用戶可選擇驗證大頭貼與本人是否相符，提升交友、交易與社群互動的信任度。

全新升級的World App擴展了金融可及性，讓用戶能輕鬆在跨境情境中存取與使用數位資產，全部透過一個應用程式即完成。這項功能包括由合規第三方提供、並由Stripe旗下Bridge支援的美元虛擬帳戶，目前已在包含台灣、美國、日本、新加坡、南韓及整個拉丁美洲等18個國家與地區開放使用。 使用者可直接在World App接收薪資，並透過合作銀行夥伴將資金匯入帳戶，進而使用USDC消費，全程免收應用程式內手續費。