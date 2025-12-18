快訊

當街扯髮施暴！無業孫要錢不成猛出拳 阿嬤緩頰吐「1句」引鼻酸

吳豊山宣布卸任 爆與對岸傳話交手「海協會已讀不回累積逾1萬件」

躺了好幾分鐘才回神…58歲康康爆家中出意外 洗澡跌倒傷勢曝

Google推出Gemini 3 Flash提升AI推理 為代理式工作流程最出色模型

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Google擴展Gemini 3家族，宣布推出兼具前瞻智慧與極致速度的Gemini 3 Flash。圖／路透
Google擴展Gemini 3家族，宣布推出兼具前瞻智慧與極致速度的Gemini 3 Flash。圖／路透

Google擴展Gemini 3家族，宣布推出兼具前瞻智慧與極致速度的Gemini 3 Flash。新模型結合Pro級推理能力與Flash的低延遲、低成本特性，即日起於Gemini App、搜尋服務「AI 模式」與開發者平台全球上線，為日常任務與代理式工作流程帶來重大升級。

Google Gemini團隊指出，在以Gemini 3 Pro與Gemini 3 Deep Think模式開啟Gemini 3服務後，市場反應非常熱烈。自發布以來，API每日處理量已突破1兆個詞元。使用者運用 Gemini 3進行「直覺式程式開發（vibe coding）」模擬去學習複雜的課題、設計互動遊戲，並理解各種形式的多模態內容。

Google Gemini團隊指出，Gemini 3問世，在複雜的推理、多模態與視覺理解，以及代理式（agentic）與直覺式（vibe）程式開展現了前瞻的效能。Gemini 3 Flash把Gemini 3 Pro等級的推理能力與Flash系列的低延遲、高效率與低成本完美結合，不但能提升日常任務的推理品質，更是目前處理代理式工作流程最出色的模型。

Flash Google AI

延伸閱讀

亞馬遜成立新單位 任命老臣掌管AI模型、自研晶片與量子科技

路透：Google獲Meta相助 意圖削弱輝達軟體優勢

一詮打入輝達、Google 鏈

大陸「AI天才少女」首亮相演講 羅福莉揭秘MiMo大模型

相關新聞

鈺創董座盧超群：記憶體荒恐到2027年上半年 有貨的人就像聖誕老人

鈺創(5351)董事長盧超群今日與媒體座談受訪表示，針對這波記憶體短缺、價格飆漲，是他創業多來以首見，雖然以他是技術開發...

缺料恐成常態？AI 伺服器、高速運算應用噴發 法人：PCB族群將受惠

隨著AI伺服器與高速運算（HPC）應用的噴發，2026年PCB（印刷電路板）產業將迎來新一輪的技術升級與成本驅動的漲價潮...

一隻近9萬…三星史上最貴手機登台 電信砸高額補貼、購機價仍逾4.3萬

近年智慧手機螢幕越來越大、功能也越來越強大，售價也屢創新高價，三星18日宣布旗下首款三摺疊旗艦機Galaxy Z Tri...

Google推出Gemini 3 Flash提升AI推理 為代理式工作流程最出色模型

Google擴展Gemini 3 家族，宣布推出兼具前瞻智慧與極致速度的 Gemini 3 Flash。新模型結合Pro...

吳誠文：米玉傑獲科技貢獻獎零質疑 科技產業實力已成國力象徵

國科會主委吳誠文18日表示，行政院傑出科技貢獻獎已舉辦49屆，今年3位得獎者中，台積電（2330）執行副總經理暨共同執行...

台積電二度獲行政院傑出科技貢獻獎 米玉傑：技術領先來自團隊與傳承

台積電（2330）二度獲得行政院傑出科技貢獻獎，得獎人台積電執行副總經理暨共同執行長米玉傑表示，能獲得2025年行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。