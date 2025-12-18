Google推出Gemini 3 Flash提升AI推理 為代理式工作流程最出色模型
Google擴展Gemini 3家族，宣布推出兼具前瞻智慧與極致速度的Gemini 3 Flash。新模型結合Pro級推理能力與Flash的低延遲、低成本特性，即日起於Gemini App、搜尋服務「AI 模式」與開發者平台全球上線，為日常任務與代理式工作流程帶來重大升級。
Google Gemini團隊指出，在以Gemini 3 Pro與Gemini 3 Deep Think模式開啟Gemini 3服務後，市場反應非常熱烈。自發布以來，API每日處理量已突破1兆個詞元。使用者運用 Gemini 3進行「直覺式程式開發（vibe coding）」模擬去學習複雜的課題、設計互動遊戲，並理解各種形式的多模態內容。
Google Gemini團隊指出，Gemini 3問世，在複雜的推理、多模態與視覺理解，以及代理式（agentic）與直覺式（vibe）程式開展現了前瞻的效能。Gemini 3 Flash把Gemini 3 Pro等級的推理能力與Flash系列的低延遲、高效率與低成本完美結合，不但能提升日常任務的推理品質，更是目前處理代理式工作流程最出色的模型。
