快訊

當街扯髮施暴！無業孫要錢不成猛出拳 阿嬤緩頰吐「1句」引鼻酸

吳豊山宣布卸任 爆與對岸傳話交手「海協會已讀不回累積逾1萬件」

躺了好幾分鐘才回神…58歲康康爆家中出意外 洗澡跌倒傷勢曝

威盛旗下威鋒電子推工業級USB 2.0集線器晶片 進軍工業應用市場

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

IC設計業者威盛（2388）旗下威鋒電子（6756）18日宣布推出全新工業級USB 2.0集線器控制晶片產品線，進軍工業級應用市場，突顯公司在高可靠性設計上的技術實力與長期供應承諾。

威鋒電子的工業級USB 2.0集線器控制晶片，專為在-40°C至+85°C的寬溫環境中穩定運作而設計，具備強化的訊號完整性與低功耗架構，適用於嵌入式系統、伺服器、工業電腦、智慧零售終端等多元應用。此系列控制晶片進一步擴展威鋒電子的產品版圖，涵蓋工業級連接解決方案，協助客戶打造高可靠度、高可用性的系統，並在嚴苛的溫度環境中實現更靈活的部署。

威鋒電子產品暨製造工程部門處長何志龍表示，公司已建立完整的工業級產品可靠度驗證流程，從產品規格確立開始，導入品質與可靠度為核心的設計流程，並一路涵蓋到最終的布局實現階段。同時，關鍵設計智財驗證與全晶片系統驗證，皆符合國際電子環境應力標準測試規範。

何志龍進一步說，威鋒電子建置完整的產品驗證實驗室，透過高涵蓋率的自我除錯測試向量與專業測試設備，完整驗證晶片的電氣特性極限與耐受度，確保客戶產品在應用領域達成最低的DPPM表現，亦從製造與測試夥伴取得認證測試數據並持續監控，以確保產品品質受到嚴格控管。

控制晶片 IC設計 USB 威盛

延伸閱讀

越南對美電子出口超越紡織品

卓榮泰：精進屠宰場管理 加速豬隻溯源數位化

年內漲幅超73% 有色金屬類股衝刺A股年度冠軍

全球大搶才！聘外國白領薪資門檻 勞部擬明年拉高到6.3萬元

相關新聞

鈺創董座盧超群：記憶體荒恐到2027年上半年 有貨的人就像聖誕老人

鈺創(5351)董事長盧超群今日與媒體座談受訪表示，針對這波記憶體短缺、價格飆漲，是他創業多來以首見，雖然以他是技術開發...

缺料恐成常態？AI 伺服器、高速運算應用噴發 法人：PCB族群將受惠

隨著AI伺服器與高速運算（HPC）應用的噴發，2026年PCB（印刷電路板）產業將迎來新一輪的技術升級與成本驅動的漲價潮...

一隻近9萬…三星史上最貴手機登台 電信砸高額補貼、購機價仍逾4.3萬

近年智慧手機螢幕越來越大、功能也越來越強大，售價也屢創新高價，三星18日宣布旗下首款三摺疊旗艦機Galaxy Z Tri...

Google推出Gemini 3 Flash提升AI推理 為代理式工作流程最出色模型

Google擴展Gemini 3 家族，宣布推出兼具前瞻智慧與極致速度的 Gemini 3 Flash。新模型結合Pro...

吳誠文：米玉傑獲科技貢獻獎零質疑 科技產業實力已成國力象徵

國科會主委吳誠文18日表示，行政院傑出科技貢獻獎已舉辦49屆，今年3位得獎者中，台積電（2330）執行副總經理暨共同執行...

台積電二度獲行政院傑出科技貢獻獎 米玉傑：技術領先來自團隊與傳承

台積電（2330）二度獲得行政院傑出科技貢獻獎，得獎人台積電執行副總經理暨共同執行長米玉傑表示，能獲得2025年行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。