威盛旗下威鋒電子推工業級USB 2.0集線器晶片 進軍工業應用市場

IC設計業者威盛（2388）旗下威鋒電子（6756）18日宣布推出全新工業級USB 2.0集線器控制晶片產品線，進軍工業級應用市場，突顯公司在高可靠性設計上的技術實力與長期供應承諾。

威鋒電子的工業級USB 2.0集線器控制晶片，專為在-40°C至+85°C的寬溫環境中穩定運作而設計，具備強化的訊號完整性與低功耗架構，適用於嵌入式系統、伺服器、工業電腦、智慧零售終端等多元應用。此系列控制晶片進一步擴展威鋒電子的產品版圖，涵蓋工業級連接解決方案，協助客戶打造高可靠度、高可用性的系統，並在嚴苛的溫度環境中實現更靈活的部署。

威鋒電子產品暨製造工程部門處長何志龍表示，公司已建立完整的工業級產品可靠度驗證流程，從產品規格確立開始，導入品質與可靠度為核心的設計流程，並一路涵蓋到最終的布局實現階段。同時，關鍵設計智財驗證與全晶片系統驗證，皆符合國際電子環境應力標準測試規範。

何志龍進一步說，威鋒電子建置完整的產品驗證實驗室，透過高涵蓋率的自我除錯測試向量與專業測試設備，完整驗證晶片的電氣特性極限與耐受度，確保客戶產品在應用領域達成最低的DPPM表現，亦從製造與測試夥伴取得認證測試數據並持續監控，以確保產品品質受到嚴格控管。