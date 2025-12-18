威盛旗下威鋒電子推工業級USB 2.0集線器晶片 進軍工業應用市場
IC設計業者威盛（2388）旗下威鋒電子（6756）18日宣布推出全新工業級USB 2.0集線器控制晶片產品線，進軍工業級應用市場，突顯公司在高可靠性設計上的技術實力與長期供應承諾。
威鋒電子的工業級USB 2.0集線器控制晶片，專為在-40°C至+85°C的寬溫環境中穩定運作而設計，具備強化的訊號完整性與低功耗架構，適用於嵌入式系統、伺服器、工業電腦、智慧零售終端等多元應用。此系列控制晶片進一步擴展威鋒電子的產品版圖，涵蓋工業級連接解決方案，協助客戶打造高可靠度、高可用性的系統，並在嚴苛的溫度環境中實現更靈活的部署。
威鋒電子產品暨製造工程部門處長何志龍表示，公司已建立完整的工業級產品可靠度驗證流程，從產品規格確立開始，導入品質與可靠度為核心的設計流程，並一路涵蓋到最終的布局實現階段。同時，關鍵設計智財驗證與全晶片系統驗證，皆符合國際電子環境應力標準測試規範。
何志龍進一步說，威鋒電子建置完整的產品驗證實驗室，透過高涵蓋率的自我除錯測試向量與專業測試設備，完整驗證晶片的電氣特性極限與耐受度，確保客戶產品在應用領域達成最低的DPPM表現，亦從製造與測試夥伴取得認證測試數據並持續監控，以確保產品品質受到嚴格控管。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 便宜資費懶人包／5G 399元搶市！不限速吃到飽方案比4G划算
📢 CMF Headphone Pro耳罩式耳機開箱！實測動感滑桿聽見動ㄘ動、驚豔降噪高CP
📢 坐飛機遇行充自燃怎麼辦？專家曝溫度控制就用它：亂用1物會更慘
📢 iPhone鬧鐘「沒響」錯過航班！網紅抱怨引出一票苦主 2招避免中招
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡開箱！日本實測AI翻譯菜單 聽音樂驚豔、拍出日系照片
📢 懶人包／台灣吉伊卡哇常設店12月27日開幕！13樣新品、贈品、地點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言