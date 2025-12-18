精英電腦於CES 2026亮相次世代主機板、迷你電腦與AI商務筆電

精英（2331）電腦將於2026年1月6日至9日在美國拉斯維加斯舉行的CES 2026期間，於百樂宮飯店（Bellagio Hotel）發表全新主機板、LIVA迷你電腦及AI商務筆電等多款新品，以更高效能、更智慧的運算能力與更靈活的部署特性，全面提升家庭娛樂、辦公應用、教育場域與企業級環境的使用體驗。

全新Intel／AMD平台主機板，全面強化效能與穩定性：精英電腦將推出兩款全新主機板產品 — B860H8-M8與PRO600AM5-M5，以先進平台架構滿足市場對高效能、穩定性與擴充性的多元需求。

B860H8-M8採用Intel B860晶片組，全面支援最新Intel Core Ultra處理器（LGA1851），搭載雙通道 DDR5 記憶體、8+1相穩定供電與100%全固態電容，確保長時間高負載運算下仍具卓越耐用度與平台穩定性。此外，支援多螢幕輸出與Windows 11，特別適合內容創作者、工作站級桌機與多媒體應用環境，提供高效多工與流暢創作體驗。

面向AMD生態系的PRO600AM5-M5則支援最新AMD Ryzen處理器與支援DDR5 5200MHz高速記憶體，並提供PCIe ×16 Gen4、PCIe ×1 Gen3 擴充插槽與M.2 / SATA儲存彈性，讓系統組裝更具自由度。結合Realtek ALC897六聲道音效、齊全顯示輸出（HDMI / VGA / DisplayPort）、多組USB/網路/音訊介面與TPM 2.0管理與資安機制，打造企業級穩定性與安全性，適用商用電腦、主流裝機市場與系統整合部署。

全面升級LIVA One系列迷你電腦，兼具效能、管理與多應用彈性：精英電腦全新 LIVA One 系列迷你電腦以完整的產品陣線覆蓋高階、中階至入門級市場，支援最新Intel Core Ultra以及AMD平台，為企業、商業部署與多元運算場域提供高度彈性與全方位效能選擇。

其中，SF110 Q870與SF110 B860為Intel Core Ultra生態系的中高階產品，不僅具備強大硬體效能，更整合企業級系統管理能力：SF110 Q870配備2.5Gbps LAN並支援Intel vPro，強化遠端設備管理與資安控管；SF110 B860則具備Gigabit LAN與DASH管理支援，簡化整機部署與營運管理流程。兩款系統均支援高達128GB DDR5記憶體、雙M.2 PCIe Gen4x4 NVMe SSD儲存擴展、多螢幕輸出及多達8組USB埠，適用於多工作業、內容處理與企業高效能運算。

全新推出的LIVA One H810則以輕量、精巧與高度擴充彈性為差異化訴求，延續Intel Core Ultra平台效能，支援最高128GB DDR5 6400MHz記憶體、雙M.2 Gen4x4 SSD插槽、2.5Gbps超高速網路與最多8組USB連接能力，為教育、IoT裝置部署、輕量商務環境及家庭辦公提供兼具性能與成本效益的理想 迷你電腦選擇。

ECS將於CES 2026展示全新商務筆電系列，推出14吋與15.3吋兩款精選機型，支援Intel、AMD與Snapdragon多平台處理器，提供企業與專業用戶更靈活的效能選擇。全新金屬質感設計以俐落線條與輕薄結構打造專業形象，兼具耐用性與行動力，協助企業部署更有效率，並讓商務人士在各種場景中都能保持卓越生產力。

全新商務筆電-硬體效能再進化：US42AR以全新設計語彙亮相，展現質感、耐用與高性價比並存的專業定位，專為重視效率與行動力的專業人士打造。搭載最新Intel Core Ultra Series 2 U/H處理器與內建NPU，可加速多項初階AI工作流程，讓協作、會議與內容處理全面升級，帶來更流暢的智慧運算體驗。14吋FHD（100% sRGB）窄邊框螢幕與1.36公斤輕量化金屬機身，搭配180°平攤轉軸設計，支援多場景協作與展示，讓簡報與跨桌討論更直覺，無論混合辦公或遠距工作都能保持舒適、靈活且高效。

為提升企業部署與後續維護效率，US42AR於底蓋設置記憶體升級閘門孔，僅需拆卸一顆螺絲即可快速擴充。雙頻WLAN（最高 2.4 Gbps）、USB‑C、HDMI 2.1等完整I/O介面，支援多工處理與雙外接顯示，滿足多元連線需求。鏡頭隱私遮罩與肯辛頓鎖孔則提供企業級安全防護。US42AR以AI效能、連線性與行動力，成為新世代商務筆電的理想選擇。