鈺創旗下鈺立微攜手亞光 打造國產晶片機器人底座準系統

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

鈺創（5351）旗下鈺立微電子（eYs3D）18日宣布與亞光（3019）展開策略合作，共同開發一系列以國產晶片與國產感測技術為核心的智慧運送與機器人底座準系統。

鈺立微專注在3D感測機器視覺，雙方結合在半導體、光學與機構設計上的優勢，目標是為物流搬運、戶外巡檢、園區服務與工業自動化等應用場景，提供「買了就能客製、上層就能開發」的標準化平台，加速國內外客戶的機器人產品落地時程。

鈺立微本次合作規劃數個開發案，涵蓋不同載重級距與場域需求，其中之一為具備雙模式導航能力的智能移動載具。可在室內環境使用 SLAM 導航，在戶外切換至衛星或多源定位，對接多元感測器與eYs3D的AI運算單元，讓同一套機器人底座能更彈性地部署到工廠、園區、倉儲與公共空間。未來還會依客戶需求延伸至更多尺寸與載重等級，形成完整的國產AMR/AGV底盤族群。

這些準系統均以eYs3D自研的機器人控制晶片與 AI 感測模組為運算核心，搭配亞光在鏡頭與3D感測模組上的設計製造能力，從「晶片、模組、到底盤」皆採用台灣在地開發方案。透過預先整合的驅動、導航與安全機制，系統整合商與品牌客戶只需在底盤之上進行機構、外觀與應用層的設計，即可快速推出符合自身品牌定位與情境需求的運送機器人與服務型機器人。

鈺立微總經理王鏡戎表示，與亞光的合作不只是單一產品專案，而是共同打造國產機器人準系統生態系的重要一步。藉由在地化的晶片與感測技術，搭配可小量多樣出貨的標準底盤與準系統，雙方希望為台灣與亞洲客戶提供更具成本競爭力、供應更穩定的機器人解決方案，並為未來結合雲邊協同、生成式AI與Physical AI的下一代智慧機器人奠定關鍵基礎。

機器人 控制晶片 鈺創

相關新聞

鈺創董座盧超群：記憶體荒恐到2027年上半年 有貨的人就像聖誕老人

鈺創(5351)董事長盧超群今日與媒體座談受訪表示，針對這波記憶體短缺、價格飆漲，是他創業多來以首見，雖然以他是技術開發...

缺料恐成常態？AI 伺服器、高速運算應用噴發 法人：PCB族群將受惠

隨著AI伺服器與高速運算（HPC）應用的噴發，2026年PCB（印刷電路板）產業將迎來新一輪的技術升級與成本驅動的漲價潮...

一隻近9萬…三星史上最貴手機登台 電信砸高額補貼、購機價仍逾4.3萬

近年智慧手機螢幕越來越大、功能也越來越強大，售價也屢創新高價，三星18日宣布旗下首款三摺疊旗艦機Galaxy Z Tri...

Google推出Gemini 3 Flash提升AI推理 為代理式工作流程最出色模型

Google擴展Gemini 3 家族，宣布推出兼具前瞻智慧與極致速度的 Gemini 3 Flash。新模型結合Pro...

吳誠文：米玉傑獲科技貢獻獎零質疑 科技產業實力已成國力象徵

國科會主委吳誠文18日表示，行政院傑出科技貢獻獎已舉辦49屆，今年3位得獎者中，台積電（2330）執行副總經理暨共同執行...

台積電二度獲行政院傑出科技貢獻獎 米玉傑：技術領先來自團隊與傳承

台積電（2330）二度獲得行政院傑出科技貢獻獎，得獎人台積電執行副總經理暨共同執行長米玉傑表示，能獲得2025年行政...

