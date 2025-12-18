鈺創旗下鈺立微攜手亞光 打造國產晶片機器人底座準系統
鈺創（5351）旗下鈺立微電子（eYs3D）18日宣布與亞光（3019）展開策略合作，共同開發一系列以國產晶片與國產感測技術為核心的智慧運送與機器人底座準系統。
鈺立微專注在3D感測機器視覺，雙方結合在半導體、光學與機構設計上的優勢，目標是為物流搬運、戶外巡檢、園區服務與工業自動化等應用場景，提供「買了就能客製、上層就能開發」的標準化平台，加速國內外客戶的機器人產品落地時程。
鈺立微本次合作規劃數個開發案，涵蓋不同載重級距與場域需求，其中之一為具備雙模式導航能力的智能移動載具。可在室內環境使用 SLAM 導航，在戶外切換至衛星或多源定位，對接多元感測器與eYs3D的AI運算單元，讓同一套機器人底座能更彈性地部署到工廠、園區、倉儲與公共空間。未來還會依客戶需求延伸至更多尺寸與載重等級，形成完整的國產AMR/AGV底盤族群。
這些準系統均以eYs3D自研的機器人控制晶片與 AI 感測模組為運算核心，搭配亞光在鏡頭與3D感測模組上的設計製造能力，從「晶片、模組、到底盤」皆採用台灣在地開發方案。透過預先整合的驅動、導航與安全機制，系統整合商與品牌客戶只需在底盤之上進行機構、外觀與應用層的設計，即可快速推出符合自身品牌定位與情境需求的運送機器人與服務型機器人。
鈺立微總經理王鏡戎表示，與亞光的合作不只是單一產品專案，而是共同打造國產機器人準系統生態系的重要一步。藉由在地化的晶片與感測技術，搭配可小量多樣出貨的標準底盤與準系統，雙方希望為台灣與亞洲客戶提供更具成本競爭力、供應更穩定的機器人解決方案，並為未來結合雲邊協同、生成式AI與Physical AI的下一代智慧機器人奠定關鍵基礎。
