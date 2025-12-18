快訊

73歲李亞萍曝罹患失智症 醫：別忌諱就醫 「老年憂鬱」可及早治療

KARA要來了？台北跨年晚會「廣告提前暴雷」 小編神回應掀熱議

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排明年「這一天」宣判

數發部攜台積電、日月光推動資安驗證制度 將成海外設廠的供應鏈門檻

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位發展部18日攜手SEMI國際半導體產業協會、台積電（2330）、日月光、台灣電子製造設備工業同業公會（TEEIA）等資安與半導體相關產業夥伴，正式發布「SEMI E187半導體設備資安認驗證制度」。本制度透過公私協力推動，以「一個標準提升競爭力，一個標章連結全世界」為策略，展現臺灣以制度與標準參與全球供應鏈安全治理的關鍵影響力，並為臺灣軟體產業開創商機。

數位發展部長林宜敬表示，台積電為民主供應鏈核心，駭客難以直接入侵其系統，因而轉向透過上下游廠商發動「供應鏈攻擊」。為防範相關風險，台積電攜手SEMI與數位發展部推動SEMI E187半導體設備資安標準，要求設備供應商通過資安認證，從源頭強化供應鏈防護。此舉不僅可確保台積電與民主供應鏈安全，也將為台灣的資安產業帶來龐大的商機。因為標準的認證本身是一個生意，輔導廠商通過標準認證也是一個生意，而提供資安軟體跟服務給廠商通過認證又是一個生意。更進一步指出，臺灣首度主導國際半導體設備資安標準，未來可將E187作為海外設廠的供應鏈門檻，展現我國以制度接軌全球的關鍵影響力。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，SEMI協助產業把分散於不同環節的需求與經驗，整合為一致、可驗證、可複製的標準體系。E187的價值，在於為全球供應鏈建立一套共同遵循的制度語言，讓信任得以被清楚定義，也能被客觀驗證。E187半導體設備資安認驗證制度，代表全球半導體產業資安治理邁向制度化的重要一步。

曹世綸說，對臺灣則是一個很具象徵意義的時刻 — 我們不只是參與者，而是能夠以自身經驗，為全球供應鏈提供可行做法的貢獻者與先行者。台積電全球安全管理資深處長屠震則指出，E187是SEMI首個專為半導體設備制定的資安標準，凝聚臺灣的智慧與貢獻，自2019年啟動、2022年正式發布，隨後透過符合性驗證(VoC)累積實務成果，並在政府與SEMI授權支持下，正式啟動資安認驗證制度。該制度已獲國際高度關注，相信未來產官學研共同努力，將持續推廣應用至更多製造領域，為產業帶來新的商機，更全面提升全球供應鏈的資安韌性。

數位發展部數位產業署表示，SEMI E187資安認驗證制度的推動，將促使企業將資安由「成本支出」轉化為提升供應鏈可信度與市場競爭力的關鍵工具，並帶動資安檢測、認驗證、顧問輔導及資安產品與解決方案等相關需求。此次記者會特別邀集奧義智慧、TXONE、Team T5、台達電子等資安業者，TCA、UL、SGS、TUV SUD 等潛在驗證單位，以及資策會資安所、工研院量測中心、三甲科技等潛在檢測實驗室共同與會，展現產官研合作推動制度落地的具體成果。

未來，數位發展部將持續與SEMI及產業夥伴合作，深化制度推廣與驗證機制，協助半導體設備與產線落實資安要求，強化供應鏈安全，並支持臺灣資安產業隨半導體產業布局，拓展國際市場。

資安 半導體 台積電 台達電 日月光

延伸閱讀

台積電二度獲行政院傑出科技貢獻獎 米玉傑：技術領先來自團隊與傳承

蔣萬安抽出「來台北有購嗨」大獎 台積電股票得主反應曝光

台積電亞利桑那二廠 2026夏季導入3奈米設備 拚2027年量產

拚「台北有購嗨」 蔣萬安：抽中台積電股票就生五寶

相關新聞

吳誠文：米玉傑獲科技貢獻獎零質疑 科技產業實力已成國力象徵

國科會主委吳誠文18日表示，行政院傑出科技貢獻獎已舉辦49屆，今年3位得獎者中，台積電（2330）執行副總經理暨共同執行...

台積電二度獲行政院傑出科技貢獻獎 米玉傑：技術領先來自團隊與傳承

台積電（2330）二度獲得行政院傑出科技貢獻獎，得獎人台積電執行副總經理暨共同執行長米玉傑表示，能獲得2025年行政...

數發部攜手SEMI推動 E187半導體設備資安認驗證制度

數發部今（18）日攜手SEMI國際半導體產業協會、台積電、日月光、台灣電子製造設備工業同業公會（TEEIA）等資安與半導...

獨立董事協會理事長駱秉寬：AI最大挑戰不在技術 而在風管跟治理

對於AI對台灣資本市場的影響，中華獨立董事協會理事長駱秉寬指出，由於AI的快速發展，我國上市櫃公司的總市值現在已經來到約...

福衛八成功升空 國科會：推動太空產業為新的護國群山

我國第一個自製衛星星系「福衛八號」齊柏林衛星上月底順利升空並成功與地面站成功通聯，國科會副主委林法正今天赴立法院教育及文...

「齊柏林衛星」姿態趨於穩定 國科會：推動太空產業為新的護國群山

我國第一個自製衛星星系「福衛八號」齊柏林衛星上月底順利升空並成功與地面站成功通聯，國科會今天表示，衛星目前處於安全模式，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。