快訊

73歲李亞萍曝罹患失智症 醫：別忌諱就醫 「老年憂鬱」可及早治療

KARA要來了？台北跨年晚會「廣告提前暴雷」 小編神回應掀熱議

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排明年「這一天」宣判

聽新聞
0:00 / 0:00

吳誠文：米玉傑獲科技貢獻獎零質疑 科技產業實力已成國力象徵

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑。記者黃義書／攝影
台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑。記者黃義書／攝影

國科會主委吳誠文18日表示，行政院傑出科技貢獻獎已舉辦49屆，今年3位得獎者中，台積電（2330）執行副總經理暨共同執行長米玉傑自初選至決選「未曾出現任何質疑聲音」，充分展現其對台灣科技與產業發展的卓越貢獻。台積電在先進製程上的突破，形塑出台灣極為關鍵的半導體「護國神山」，不僅是經濟支柱，更成為國力的重要象徵。

吳誠文指出，行政院傑出科技貢獻獎每年除公開徵求與推薦外，也由各領域專家學者主動發掘人選；國科會擔任幕僚單位，設有四個學術處分工協助，並邀集相關部會首長、學研機構首長及學者專家共35人組成審議會，搭配初審書面審查等多重程序，確保評選過程公正、專業。

他說，得獎者須經多輪審查與最終票選，門檻極高，幾乎需取得一致支持才能獲選，因此今年3位得獎者皆是在專業與社會貢獻上備受肯定的傑出人士。

吳誠文也分享，米玉傑與他同為台大電機系出身。今年4月陪同行政院長卓榮泰賴清德總統於官邸接見台積電董事長時，賴總統首次見到米玉傑，他並向總統介紹其為「台灣的國寶」，相關細節因涉產業機密不便多談。

吳誠文強調，台灣半導體產業在米玉傑帶領下，於先進製程建立全球領先地位，自10奈米邁向7奈米後，持續推進至5奈米、4奈米、3奈米，目前2奈米已量產，1.4奈米母廠亦在建置中，中科製造基地同步準備。這些成果不僅鞏固台灣在第一島鏈的關鍵地位，也在全球科技界形成高度象徵意義。

他指出，台積電並未獨享技術成果，而是將影響力延伸至美國、日本與歐盟，協助建構民主供應鏈，兼具經濟與外交價值。隨著先進製程實力持續獲得國際肯定，米玉傑的貢獻仍在擴大，台灣科技產業也持續站上世界舞台核心。

台積電 先進製程 半導體 賴清德 卓榮泰 吳誠文

延伸閱讀

台積電二度獲行政院傑出科技貢獻獎 米玉傑：技術領先來自團隊與傳承

蔣萬安抽出「來台北有購嗨」大獎 台積電股票得主反應曝光

台積電亞利桑那二廠 2026夏季導入3奈米設備 拚2027年量產

拚「台北有購嗨」 蔣萬安：抽中台積電股票就生五寶

相關新聞

吳誠文：米玉傑獲科技貢獻獎零質疑 科技產業實力已成國力象徵

國科會主委吳誠文18日表示，行政院傑出科技貢獻獎已舉辦49屆，今年3位得獎者中，台積電（2330）執行副總經理暨共同執行...

台積電二度獲行政院傑出科技貢獻獎 米玉傑：技術領先來自團隊與傳承

台積電（2330）二度獲得行政院傑出科技貢獻獎，得獎人台積電執行副總經理暨共同執行長米玉傑表示，能獲得2025年行政...

數發部攜手SEMI推動 E187半導體設備資安認驗證制度

數發部今（18）日攜手SEMI國際半導體產業協會、台積電、日月光、台灣電子製造設備工業同業公會（TEEIA）等資安與半導...

獨立董事協會理事長駱秉寬：AI最大挑戰不在技術 而在風管跟治理

對於AI對台灣資本市場的影響，中華獨立董事協會理事長駱秉寬指出，由於AI的快速發展，我國上市櫃公司的總市值現在已經來到約...

福衛八成功升空 國科會：推動太空產業為新的護國群山

我國第一個自製衛星星系「福衛八號」齊柏林衛星上月底順利升空並成功與地面站成功通聯，國科會副主委林法正今天赴立法院教育及文...

「齊柏林衛星」姿態趨於穩定 國科會：推動太空產業為新的護國群山

我國第一個自製衛星星系「福衛八號」齊柏林衛星上月底順利升空並成功與地面站成功通聯，國科會今天表示，衛星目前處於安全模式，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。