吳誠文：米玉傑獲科技貢獻獎零質疑 科技產業實力已成國力象徵

國科會主委吳誠文18日表示，行政院傑出科技貢獻獎已舉辦49屆，今年3位得獎者中，台積電（2330）執行副總經理暨共同執行長米玉傑自初選至決選「未曾出現任何質疑聲音」，充分展現其對台灣科技與產業發展的卓越貢獻。台積電在先進製程上的突破，形塑出台灣極為關鍵的半導體「護國神山」，不僅是經濟支柱，更成為國力的重要象徵。

吳誠文指出，行政院傑出科技貢獻獎每年除公開徵求與推薦外，也由各領域專家學者主動發掘人選；國科會擔任幕僚單位，設有四個學術處分工協助，並邀集相關部會首長、學研機構首長及學者專家共35人組成審議會，搭配初審書面審查等多重程序，確保評選過程公正、專業。

他說，得獎者須經多輪審查與最終票選，門檻極高，幾乎需取得一致支持才能獲選，因此今年3位得獎者皆是在專業與社會貢獻上備受肯定的傑出人士。

吳誠文也分享，米玉傑與他同為台大電機系出身。今年4月陪同行政院長卓榮泰與賴清德總統於官邸接見台積電董事長時，賴總統首次見到米玉傑，他並向總統介紹其為「台灣的國寶」，相關細節因涉產業機密不便多談。

吳誠文強調，台灣半導體產業在米玉傑帶領下，於先進製程建立全球領先地位，自10奈米邁向7奈米後，持續推進至5奈米、4奈米、3奈米，目前2奈米已量產，1.4奈米母廠亦在建置中，中科製造基地同步準備。這些成果不僅鞏固台灣在第一島鏈的關鍵地位，也在全球科技界形成高度象徵意義。

他指出，台積電並未獨享技術成果，而是將影響力延伸至美國、日本與歐盟，協助建構民主供應鏈，兼具經濟與外交價值。隨著先進製程實力持續獲得國際肯定，米玉傑的貢獻仍在擴大，台灣科技產業也持續站上世界舞台核心。