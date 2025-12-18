台積電二度獲行政院傑出科技貢獻獎 米玉傑：技術領先來自團隊與傳承
台積電（2330）二度獲得行政院傑出科技貢獻獎，得獎人台積電執行副總經理暨共同執行長米玉傑表示，能獲得2025年行政院傑出科技貢獻獎深感榮幸。這項殊榮不僅肯定其投入半導體研發逾30年的努力，更是對台積電長期追求技術領先的高度肯定。
米玉傑指出，半導體研發從來不是單一個人的成果，而是高度仰賴團隊合作。台積電的成功，並非憑一己之力，而是來自公司內部多個組織各司其職，朝共同目標長期努力所累積的成果。
他表示，除內部團隊外，台積電也與半導體生態系中的眾多合作夥伴，以及全球、包含台灣在內的頂尖研究機構與學術單位，長期維持緊密合作關係，共同追求半導體技術極限，持續推動先進製程與先進封裝技術突破，並深化設計自動化平台創新，引領產業持續向前發展。
米玉傑指出，台積電的競爭優勢，建立在技術領先、卓越製造與客戶信任之上。公司一方面積極投入創新，同時也高度重視研發成果保護，確保在半導體產業中維持長期技術領先地位；同樣重要的，還包括企業核心價值與經營理念。
他特別感謝台積電創辦人張忠謀博士的遠見。張忠謀不僅在半導體產業中建立以積體電路製造服務為核心的商業模式，更將誠信正直、重視承諾、持續創新與客戶信任等核心價值，深植為台積電經營管理的DNA。
米玉傑表示，能在這樣的環境中發揮所長，對半導體產業乃至全球電子科技有所貢獻，是其個人最大的榮幸。
他也指出，國家健全發展仰賴多元且長期投入的人才。行政院傑出科技貢獻獎橫跨自然科學、工程科技、生物醫農及人文等領域，表彰長期投入研究發展、並對國家與社會做出卓越貢獻的個人與團體，充分展現國家對科技與創新的高度重視。
米玉傑表示，今天能代表台積電獲頒此一獎項，深感榮幸，也由衷感謝國家對科技發展的重視，並感謝張忠謀創辦人、長年並肩努力的台積電經營與研發團隊、全體同仁，以及一路支持他的家人。
他最後強調，半導體創新並非憑空而來，而是建立在前人累積的基礎上，透過不斷傳承與精進而成。正因為有團隊合作與世代傳承，台積電才能持續擁有源源不絕的創新動能，並在全球科技發展中扮演關鍵角色。
