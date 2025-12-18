TrendForce：DDR5高獲利放大產能排擠效應 明年HBM3e定價動能同步轉強

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

根據TrendForce最新調查，近期因記憶體市況呈現供不應求，帶動一般型DRAM(conventional DRAM)價格急速攀升，儘管HBM3e受惠於GPU、ASIC訂單同步上修，價格也隨之走揚，預期未來一年HBM3e和DDR5的平均銷售價格(ASP)差距仍將明顯收斂。

TrendForce表示，今年5月NVIDIA率先與三大DRAM供應商展開2026年採購協商，當時在買方主導定價的情況下，2026年HBM3e的初始採購單價顯著低於2025年水準。

記憶體市場供需情況於2025年第3季開始快速反轉，由於AI相關的server佈建需求優於預期，各大雲端服務供應商(CSP)擴大server DDR5備貨，同時擬定2026-2027年的採購計畫，形成市場缺貨格局，DRAM供應商大幅提高產品售價。

TrendForce指出，2025年第4季server DDR5合約價季增幅度已遠超市場預期，其晶圓獲利也將轉強，與HBM3e的價差將快速收斂。HBM3e價格原高出server DDR5四至五倍，預期至2026年末，差距將縮小為一至二倍。

另一方面，隨著Conventional DRAM獲利逐步上升，部分供應商產能開始傾向DDR5，給予HBM3e更大漲價空間。在GPU與ASIC需求上調後，主要買家皆追加HBM3e採購以因應來年的AI系統建置。綜合以上因素，供應商重新獲得定價主導權，開始調整先前過低的合約價，預計2026年HBM3e整體ASP將略微上修。

