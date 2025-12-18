TrendForce：DDR5高獲利放大產能排擠效應 明年HBM3e定價動能同步轉強
根據TrendForce最新調查，近期因記憶體市況呈現供不應求，帶動一般型DRAM(conventional DRAM)價格急速攀升，儘管HBM3e受惠於GPU、ASIC訂單同步上修，價格也隨之走揚，預期未來一年HBM3e和DDR5的平均銷售價格(ASP)差距仍將明顯收斂。
TrendForce表示，今年5月NVIDIA率先與三大DRAM供應商展開2026年採購協商，當時在買方主導定價的情況下，2026年HBM3e的初始採購單價顯著低於2025年水準。
記憶體市場供需情況於2025年第3季開始快速反轉，由於AI相關的server佈建需求優於預期，各大雲端服務供應商(CSP)擴大server DDR5備貨，同時擬定2026-2027年的採購計畫，形成市場缺貨格局，DRAM供應商大幅提高產品售價。
TrendForce指出，2025年第4季server DDR5合約價季增幅度已遠超市場預期，其晶圓獲利也將轉強，與HBM3e的價差將快速收斂。HBM3e價格原高出server DDR5四至五倍，預期至2026年末，差距將縮小為一至二倍。
另一方面，隨著Conventional DRAM獲利逐步上升，部分供應商產能開始傾向DDR5，給予HBM3e更大漲價空間。在GPU與ASIC需求上調後，主要買家皆追加HBM3e採購以因應來年的AI系統建置。綜合以上因素，供應商重新獲得定價主導權，開始調整先前過低的合約價，預計2026年HBM3e整體ASP將略微上修。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 便宜資費懶人包／5G 399元搶市！不限速吃到飽方案比4G划算
📢 CMF Headphone Pro耳罩式耳機開箱！實測動感滑桿聽見動ㄘ動、驚豔降噪高CP
📢 坐飛機遇行充自燃怎麼辦？專家曝溫度控制就用它：亂用1物會更慘
📢 iPhone鬧鐘「沒響」錯過航班！網紅抱怨引出一票苦主 2招避免中招
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡開箱！日本實測AI翻譯菜單 聽音樂驚豔、拍出日系照片
📢 懶人包／台灣吉伊卡哇常設店12月27日開幕！13樣新品、贈品、地點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言