鴻海研究院支持澳洲量子軟體網絡 Micro & MesoGrant 計畫

鴻海（2317）旗下鴻海研究院（Hon Hai Research Institute, HHRI）宣布，支持澳洲量子軟體網絡（Australian Quantum Software Network, AQSN） 所舉辦的 Micro & MesoGrant 計畫，第一輪獎勵名單已順利遴選完成。本輪由鴻海研究院全額贊助，總共發出超過新台幣300萬元的研究資助金，支持全澳洲的早期與中期研究人員，後續與鴻海研究院一起推動量子軟體與演算法相關研究。

AQSN的MicroGrant／MesoGrant 計畫旨在推動量子演算法、量子軟體與量子理論相關研究，並提供相應的研究補助。AQSN 會員（含學生與研究人員）可提出申請，MicroGrant主要目標支持短期或初步的open-source研究；MesoGrant計畫，則是協助中型或合作式研究案。補助專案為期 6至12 個月，接受補助之專案必須將成果開源並公開發表，藉此促進量子軟體社群的合作與知識共享。

AQSN創辦人及此次評審委員會Simon Devitt博士表示：「誠摯感謝鴻海研究院量子計算研究所的支持，以及澳洲量子研究社群的熱情參與，恭喜所有獲獎者。鴻海的全額贊助，讓 AQSN 能夠賦能下一代的量子先驅，成功搭建了學術卓越與產業影響力之間的關鍵橋樑。我們很榮幸能與鴻海攜手，共同為量子時代打造堅實的軟體基礎。」

鴻海研究院量子計算研究所謝明修所長表示：「科學的突破往往源自於一個微小但大膽的想法。鴻海研究院致力於成為創新種子的推手。透過資助AQSN的年輕學者，期盼能夠為量子計算領域，注入更多關鍵『活水』。這項合作計畫，是鴻海對培育下一代量子人才的承諾，我們期待學生以及研究員，未來能成為點亮全球量子科技發展的關鍵力量。」

本輪共計9項研究計畫獲獎，其中包含3項MesoGrants與6項MicroGrants。這些研究主題充分展現了澳洲量子研究社群的深度與創意，涵蓋從基礎理論到實際演算法開發等多元方向。