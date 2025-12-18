國科會：10年讓台灣自製火箭成功入軌

全球太空競賽白熱化，台灣加速補足自主發射能力的最後一塊拼圖。國科會18日指出，我國已於2023年啟動衛星載具發展計畫，目標在2034年達成自製火箭正式入軌，目前全台已有約50家供應鏈業者參與，聚焦攻克難度最高的「液態引擎」關鍵技術。

立法院教育及文化委員會18日邀請國科會等相關單位，針對太空產業發展進行專題報告。立委陳秀寳表示，鄰近國家如南韓已透過民間主導完成「世界號」自製火箭升空，象徵進入太空商業化階段，中國大陸已有五家太空業者準備上市，台灣在人才與研發戰略上必須更積極推進，以應對國際間高強度的太空競賽。

國科會副主委林法正對此坦言，南韓在太空領域已布局超過20年，投入經費高達上千億元，台灣當然要急起直追。太空中心主任吳宗信表示，台灣雖然發展起步較晚，但受惠於現代資訊流通快速，能以更直接的方式取得相關經驗，2023年已啟動衛星載具計畫，預計投入約10年時間進行研發與驗證，目標定在2034年讓台灣自製火箭成功入軌。

推動火箭全面自製的過程中，零組件的研發與認證是核心關鍵。吳宗信指出，目前太空產業合作廠商約50家，遍布全台各路段，特別是南部地區。隨著未來火箭研發基地落腳台南沙崙，產業能量將進一步向外擴散，鏈結嘉義、高雄及屏東的製造實力，太空中心也會陸續協助國內廠商取得太空級產品認證，透過實績累積，提升台灣在國際太空供應鏈的地位。