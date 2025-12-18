快訊

獨立董事協會理事長駱秉寬：AI最大挑戰不在技術 而在風管跟治理

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中華獨立董事協會理事長駱秉寬認為，AI最大挑戰不在技術，而在風管跟治理。圖/中華獨立董事協會提供
中華獨立董事協會理事長駱秉寬認為，AI最大挑戰不在技術，而在風管跟治理。圖/中華獨立董事協會提供

對於AI對台灣資本市場的影響，中華獨立董事協會理事長駱秉寬指出，由於AI的快速發展，我國上市櫃公司的總市值現在已經來到約新台幣 100兆元、超過3兆美元，晉升為全球前十大資本市場的第八名，他認為，這代表AI對台灣資本市場的影響不是「未來式」，而已是「現在進行式」。

駱秉寬在昨日由中華獨立董事協會舉辦的「2025董事會治理高峰論壇」發表上述的看法，他也指出，在這股AI浪潮之下，董事會成員如何扮演好AI治理者的角色，如何監督、如何提問、如何做出關鍵判斷，已經成為當今資本市場最重要的治理課題之一。

駱秉寬指出，在金融業，AI的應用更是全面展開：從客服、理財聊天機器人、信用評分、風險管理，到詐騙偵測，AI已經深度參與金融服務的每一個環節，但是AI真正最大的挑戰，不是技術，而是治理與風險管理。

他也表示，今年以來，全球企業公司治理議題持續升溫，國際上特斯拉CEO薪酬案、美國補助台積電款轉成股權案、巨大捷安特輸美貨品被扣、國內金控併購案等重大案例，在在提醒董事會仍是企業發展的決策核心，不容輕忽。

駱秉寬分析，在AI的監督責任上，國際趨勢非常明確，並根據ISS Corporate統計指出，S&P 500公司中，揭露董事會對AI具有監督責任或專業能力的比率，從2023到2024年成長超過84%；而且截至 2024年，已有31.6%的S&P 500公司明確揭露董事會或風險管理委員會負責AI監督、或設立具AI專業的董事，和設立AI倫理委員會，這也顯見對AI在公司治理的重視已經成為國際趨勢。

駱秉寬舉例，國際上有值得董事會警惕的案例，例如2019年，蘋果與高盛合作推出Apple Card，因不透明的AI信用評估模型，爆發性別歧視爭議，先生太太一起報稅，信用評等卻相差20倍；又如英國某些保險公司透過自動報價系統，對「不太會更換保單的老客戶」系統性加價，形成所謂的price walking，老客戶反而比新客戶貴20%到50%。最終，英國監管機關在 2021 年直接出手，全面禁止這種 AI 驅動的不公平定價模式。

駱秉寬認為，這些案例已說明，即使AI沒有「故意歧視」，只要結果不公平，董事會就不能置身事外。因此他也強調，金控與大型企業的董事會，必須真正了解公司內部 AI的開發與部署狀況，督導管理階層：AI上線前是否做過安全、正確與公平性測試？是否保有人為監督與最終決策權？是否建立完整的 AI 風險管理與定期審查機制？他認為，負責任的AI核心要素，不外乎四個關鍵字：倫理（Ethics）、公平性（Fairness）、透明度（Transparency）、有責性（Accountability）；而這四核心要素，不是技術問題，而是董事會的公司治理問題。

AI 董事 資本市場

