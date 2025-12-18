Google TPU 、輝達GPU 誰更強？法人：台灣有望成最大贏家

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期美股出現明顯修正，市場多將原因歸咎於部分科技巨擘對未來需求轉趨保守。「鉅亨買基金」指出，真正讓市場不安的，是來自Google發表的AI論文，不只挑戰現行大語言模型的核心訓練邏輯，更動搖整個AI算力投資敘事的根基。不過，無論模型如何演進，仍需要高度成熟、能快速配合架構轉換的半導體供應鏈，台灣反而有望成為更直接的受益者。投資人不妨把握回檔契機，

透過台股基金進行長線布局。

Google 論文提出「Nested Learning（巢狀式學習）」概念，主張先建構小型、可重複運用的知識單元，再逐步擴展至更高層次的理解與推理能力，理論上可提升學習效率，並降低對單純算力堆疊的依賴。市場擔憂的是，若訓練模式出現根本性改變，既有的硬體投資方向恐需重新調整。不過，「鉅亨買基金」認為，即便此技術路徑最終獲得驗證，也不代表AI產業走向泡沫化，而是邁入下一個發展階段的轉折點。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，無論AI模型架構如何變化，對運算能力與晶片的需求不會消失，只是呈現形式不同。真正具備長期競爭力的，並非押注單一技術路線的業者，而是擁有先進製程、良率控制與量產規模優勢的半導體製造端。在此脈絡下，台灣半導體產業反而有機會在下一階段扮演更關鍵的角色。

張榮仁分析，目前仍難以判斷Google提出的新訓練路徑是否會成為主流，但可以確定的是，AI的長期成長趨勢並未改變，改變的只是「如何走得更快、更有效率」。在此轉折期，單一押注某種架構或特定供應鏈角色，投資風險明顯升高。與其自行猜測最終贏家，不如透過基金投資，交由主動式管理的專業經理人分散不同技術路線的風險，同時保留參與AI長期成長的機會，才能在高度不確定的環境中，提升勝率而非放大波動。

根據理柏統計，今年至 11月底，台灣股票型基金平均報酬率達34%，其中表現最突出的台股基金漲幅普遍超過50%，最高甚至達63%，大幅領先大盤約20%的漲幅。張榮仁建議，面對市場波動及不確定風險，可優先考慮成立逾20年的老牌台股基金，這些基金歷經多次景氣循環仍能穩健表現，反映投資管理團隊在研究深度、投資紀律與風險控管，都有長期累積的深厚實力，更能經得起時間的考驗。

