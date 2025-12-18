太空三期經費擴至710億 福衛八號啟動量產化布局

台灣太空產業正式邁入新階段。國科會18日赴立法院教育及文化委員會進行專題報告，國科會副主委林法正指出，第三期國家太空科技發展長程計畫已完成修正，期程延長至2031年，總經費大幅提高至13年710億元，將以「競逐太空」為目標，強化太空產業化、科研能量與人才培育，打造太空經濟成為新的成長引擎。

國科會專題報告中指出，因應低軌通訊衛星產業興起，以及《太空發展法》上路等因素，政府整合Beyond 5G低軌通訊衛星、入軌火箭、國家射場、新創追星計畫等政策，並在行政院衛星通訊產業策略會議（SRB）後，全面修正太空三期計畫，總經費由原本10年251億元，大幅提高至13年710億元，並針對太空產業推動、科研發展與人才培育三大方向發展。

在太空產業推動部分，國科會指出，隨福衛八號升空，奠定高解析度遙測衛星的發展基礎，除深耕遙測領域，未來將積極佈建低軌通訊衛星、抗輻射電子零組件及衛星系統製造產業化，藉由取得飛行履歷接軌國際供應鏈，將太空科技轉化為具備高附加價值的國家核心產業。

科研發展方面，國科會指出，關鍵元件發展模式，將透過國家太空中心與產學研界合作的雙軌研發模式，成功鏈結國內研製能量並導入商規零件（COTS）與模組化設計。以福衛八號首顆「齊柏林衛星」為例，關鍵元件自製率已達84%，未來太空三期計畫更將目標提升至95%以上，協助國內廠商取得國際太空產業最看重的「飛行履歷」，增進台灣太空產業發展優勢。

人才培育部分，國科會表示，截至11月底，已累計培育3,457名太空相關人才，推動27家次企業投入衛星研發，並促成18案國際太空新創合作備忘錄。成功大學、陽明交大、北科大與逢甲大學，也已設立太空系統工程研究所或學程，強化實務導向的人才供給。

國科會指出，福衛八號計畫是太空三期首項關鍵任務，也是我國第一個自製高解析度光學遙測衛星星系，象徵台灣太空自主能力的重要里程碑。該計畫將發展8顆衛星，其中六顆解析度為1公尺，另兩顆小於1公尺，部署於561公里太陽同步軌道，完成後可提供每日多次再訪與全球即時影像，支援國土安全、災害防救與治理需求。

報告中指出，福衛八號首顆衛星「齊柏林衛星」已於11月29日順利升空，預計一個月內進入正常模式，三個月後正式取像。與齊柏林衛星搭乘同班次火箭的另有 五顆台灣自製立方衛星，分別為參與國家太空中心新創追星計畫的創未來科技公司、鐳洋科技公司及芳興科技公司打造的「鐘雀1號」、「黑鳶1號」及「信天翁1號」，以及國科會補助成大、台大、台科大與淡江共同研發的「台灣百合二號」與「台灣百合三號」，將驗證多項我國自主研發的技術，包括衛星高頻通訊、星際通訊、智慧遙測、電能推進、展開機構及離軌控制等功能。

林法正表示，未來福衛八號與福衛九號將建構光學與雷達互補星系，形成全天候、近即時的對地觀測網絡，政府也將持續從法制、預算與人才面向推進太空三期，並布局多軌道通訊衛星，提升國家數位與通訊韌性，讓台灣由太空科技的參與者，邁向具全球競爭力的太空國家。