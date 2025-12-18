太空算力中心露曙光 國科會：GPU 已上太空先期測試

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

AI算力需求暴增，國際科技圈開始將目光投向「太空資料中心」。立委關切台灣是否有機會提前布局太空算力，並將相關技術納入中長期科技與太空發展規劃。國科會回應，此次與齊柏林衛星同行的三顆立方衛星，已有一顆搭載GPU，為將來太空資料中心的發展，奠定重要研究基礎。

立法院教育及文化委員會18日邀請國科會進行專題報告。立委葛如鈞指出，美國科技業界正積極討論將AI基礎建設「往上移」，包括SpaceX、Google皆評估在太空建置AI資料中心，部分新創甚至規劃2027年送出首顆「資料中心衛星」，透過太空運算後再將結果回傳地球，台灣是否也可將AI太空資料中心納入前瞻或中長期布局，提早卡位。

立委陳秀寳也關切，國際間提出在太空建置資料中心、利用太陽能解決缺電問題，是否技術上真的可行。國家太空中心主任吳宗信回應，從物理理論來看可行，但工程挑戰極高，太空中沒有空氣，無法以風扇散熱，水冷系統也相當困難，必須仰賴輻射散熱，溫度管理問題仍需克服。

吳宗信進一步透露，11月29日發射福衛八號「齊柏林衛星」任務中，三顆由民間公司製造的8U立方衛星，其中一顆已實際搭載GPU，進行太空環境測試，驗證GPU在極端溫差與輻射條件下，是否仍能提供服務，為將來是否發展太空資料中心，奠定重要基礎，「過一段時間就能看到初步結果」。

立委張雅琳則指出，太空計畫第三期經費，由原本10年251億元，大幅提高至2031年的710億元，但太空資料中心的概念在當時第三期規劃時尚未成熟，未來若技術可行，政府是否將另行爭取預算支持？

國科會副主委林法正表示，目前會先依附太空三期進行先期研究，待基礎技術成熟後，才會提出額外的方案。吳宗信也說，太空資料中心仍需完整工程評估，相關可行性評估報告，預計三個月內出爐，屆時才能更明確回答後續發展方向。

太空 齊柏林

