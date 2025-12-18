快訊

斜槓被逼的！ 八年級生看職場：僅一份工作會被老闆吃死

為什麼總遇到電話響一聲就掛斷或無聲電話？專家急曝4原因：會身陷危機

春節前後小心「規模6以上地震」 郭鎧紋示警：距前次已超過平均值

聽新聞
0:00 / 0:00

「齊柏林衛星」姿態趨於穩定 國科會：推動太空產業為新的護國群山

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
國科會副主委林法正今天赴立法院教育及文化委員會，就「從福衛八號成功升空：我國太空產業發展、科研推動與人才培育策略」進行專題報告。記者董俞佳／攝影
國科會副主委林法正今天赴立法院教育及文化委員會，就「從福衛八號成功升空：我國太空產業發展、科研推動與人才培育策略」進行專題報告。記者董俞佳／攝影

我國第一個自製衛星星系「福衛八號齊柏林衛星上月底順利升空並成功與地面站成功通聯，國科會今天表示，衛星目前處於安全模式，衛星姿態趨於穩定，預計1個月內完成衛星狀態調整進入正常模式，3個月後正式開始取像。政府將以競逐太空為目標，培育太空科技人才，推動太空產業成為新的護國群山。

國科會副主委林法正今天赴立法院教育及文化委員會，就「從福衛八號成功升空：我國太空產業發展、科研推動與人才培育策略」進行專題報告。

他說，福衛八號順利升空，象徵台灣太空自主能力邁入新階段，也正式揭開第3期國家太空計畫的關鍵里程碑，政府將以「競逐太空」為目標，培育太空科技人才，推動太空產業成為新的護國群山。

作為第3期計畫的第一個先導型任務，福衛八號為高解析度光學遙測衛星星系，林法正說，福衛八號承襲福衛五號自主研製經驗，並以「輕量化、低成本、高效能」為核心，發展可快速複製、模組化與標準化的通用衛星平台。林法正指出，這套模式不僅提升研製效率，也有助於加速技術商品化，帶動太空產業化發展。

福衛八號規畫發展8顆光學遙測衛星，其中6顆原始解析度為1公尺，另2顆解析度小於1公尺，部署於561公里太陽同步軌道，未來可提供每日多次再訪、全球涵蓋的高解析影像，滿足國土安全、災害防救與治理需求。首顆衛星「齊柏林衛星」已於11月29日搭乘SpaceX火箭升空，目前運作穩定，預計3個月後正式取像。

林法正也表示，福衛八號大量採用商規零件（COTS）、推動關鍵元件自製與模組化設計，第一顆衛星關鍵元件自製率已達84%，未來目標提升至95%以上，讓國內元件取得國際重視的「飛行履歷」，加速台灣太空供應鏈成形。

在科研與人才培育方面，林法正表示，政府透過跨部會合作，已累計培育3457名太空相關人才，並促成27家企業投入人才研發、18案國際新創合作備忘錄，成功推動成大、陽明交大、北科大與逢甲大學設立太空系統工程相關學程。此外，「齊柏林衛星」也搭載成功大學研製的科學酬載，進行大氣與電離層觀測，深化學研能量並向下扎根太空教育。

齊柏林衛星 太空 福衛八號

延伸閱讀

偷偷亂射？星鏈控大陸發射衛星未協調 僅差200公尺險相撞

昇達科11月每股賺1.3元

吳郭魚創太空新紀錄 AMIGO成為第一隻在太空孵化的魚

循環經濟落實在太空 碎片可用來製造衛星

相關新聞

跟不上AI成長動能 失守全球亞軍地位...高速傳輸IC台廠找轉機 搶進資料中心

台灣IC設計產值恐遭中國超車，台廠如何突圍？避開AI晶片高價戰場，多家業者瞄準資料中心周邊的高速介面傳輸商機。

閉環投資 再添新案…OpenAI結盟亞馬遜 帶旺台鏈

OpenAI傳正與亞馬遜洽談結盟，由亞馬遜注資OpenAI至少100億美元（逾新台幣3,100億元），OpenAI採用亞...

蘋果要打機海戰…計劃一年半內推7款以上iPhone 台鏈蓄電

蘋果傳計劃在2027年秋季前推出至少七至八款iPhone新機，包括首款折疊iPhone與20周年紀念版機種等，較當前蘋果...

福衛八成功升空 國科會：推動太空產業為新的護國群山

我國第一個自製衛星星系「福衛八號」齊柏林衛星上月底順利升空並成功與地面站成功通聯，國科會副主委林法正今天赴立法院教育及文...

「齊柏林衛星」姿態趨於穩定 國科會：推動太空產業為新的護國群山

我國第一個自製衛星星系「福衛八號」齊柏林衛星上月底順利升空並成功與地面站成功通聯，國科會今天表示，衛星目前處於安全模式，...

中華電攜迪士尼搶 OTT 商機 鎖定行動、寬頻、影視用戶

中華電信擴大國際OTT TV平台合作，左擁Netflix、右抱Disney+。昨（17）日宣布與迪士尼合作，鎖定行動、寬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。