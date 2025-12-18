「齊柏林衛星」姿態趨於穩定 國科會：推動太空產業為新的護國群山

我國第一個自製衛星星系「福衛八號」齊柏林衛星上月底順利升空並成功與地面站成功通聯，國科會今天表示，衛星目前處於安全模式，衛星姿態趨於穩定，預計1個月內完成衛星狀態調整進入正常模式，3個月後正式開始取像。政府將以競逐太空為目標，培育太空科技人才，推動太空產業成為新的護國群山。

國科會副主委林法正今天赴立法院教育及文化委員會，就「從福衛八號成功升空：我國太空產業發展、科研推動與人才培育策略」進行專題報告。

他說，福衛八號順利升空，象徵台灣太空自主能力邁入新階段，也正式揭開第3期國家太空計畫的關鍵里程碑，政府將以「競逐太空」為目標，培育太空科技人才，推動太空產業成為新的護國群山。

作為第3期計畫的第一個先導型任務，福衛八號為高解析度光學遙測衛星星系，林法正說，福衛八號承襲福衛五號自主研製經驗，並以「輕量化、低成本、高效能」為核心，發展可快速複製、模組化與標準化的通用衛星平台。林法正指出，這套模式不僅提升研製效率，也有助於加速技術商品化，帶動太空產業化發展。

福衛八號規畫發展8顆光學遙測衛星，其中6顆原始解析度為1公尺，另2顆解析度小於1公尺，部署於561公里太陽同步軌道，未來可提供每日多次再訪、全球涵蓋的高解析影像，滿足國土安全、災害防救與治理需求。首顆衛星「齊柏林衛星」已於11月29日搭乘SpaceX火箭升空，目前運作穩定，預計3個月後正式取像。

林法正也表示，福衛八號大量採用商規零件（COTS）、推動關鍵元件自製與模組化設計，第一顆衛星關鍵元件自製率已達84%，未來目標提升至95%以上，讓國內元件取得國際重視的「飛行履歷」，加速台灣太空供應鏈成形。

在科研與人才培育方面，林法正表示，政府透過跨部會合作，已累計培育3457名太空相關人才，並促成27家企業投入人才研發、18案國際新創合作備忘錄，成功推動成大、陽明交大、北科大與逢甲大學設立太空系統工程相關學程。此外，「齊柏林衛星」也搭載成功大學研製的科學酬載，進行大氣與電離層觀測，深化學研能量並向下扎根太空教育。