2026年 AI 供應鏈向外擴散 布局科技股+科技債聰明參與行情

展望明（2026）年，AI趨勢持續推動企業高速成長，龐大的市場商機逐漸改變企業的營運模式，各家廠商由過去的單打獨鬥，轉向相互結盟轉投資等策略，降低算力、晶片的相互競爭情況，同時也分散供應鏈風險，法人指出，明年開始市場商機不只侷限在傳統AI大廠，衍生性AI甚至電力都將成為焦點，投資人可同時布局科技股加科技債，用更有技巧的投資方式參與AI繁榮。

中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇指出，全球伺服器與半導體快速擴張，在AI投資循環延續與供應鏈資本支出持續外溢下，預期AI產業結構逐漸形成二大新局面：

一、聯盟新局：新一波AI熱潮背後的資金流正變得越來越複雜，從輝達、OpenAI、甲骨文再到AMD、微軟與CoreWeave，一整套環環相扣的互相投資、交叉持股，已讓彼此成為利益與債務的共同體。而聯盟新局將讓商機開始外擴，從基本的算力、晶片，到ASIC、基礎設施，到軟體應用，延伸出電力、能源，整個供應鏈都將跟著水漲船高。

二、全球新局：AI牽動著全球產業發展板塊，不只美國，主權AI成為各國發展與角力的重點，多數國家開始由政府主導AI發展，從投資角度來說，更具長期趨勢與政策支持性。

例如，在亞洲方面，日本軟銀攜手甲骨文構建主權雲與AI算力平台，韓國政府計畫擴大GPU採購，建立國家AI計算中心。中東地區阿拉伯聯合大公國與美國在阿布達比合建大型AI園區，並預計將大量進口晶片，加速在AI基礎設施的布局，歐洲各國政府則積極與輝達合作，建立「AI工廠」與本地化資料中心。

楊士醇認為，隨著AI趨勢鋪天蓋地的發展，明年投資策略應思考如何全面性的布局AI產業鏈，而非只是特定的公司或是資產。

中國信託科技趨勢多重資產基金同時瞄準市場主流科技與前瞻科技，前者具備穩定成長趨勢，後者具備爆發成長機會，在聯盟新局不斷擴張下，訴求多方位掌握各產業商機。

投資組合中除了配置輝達、微軟、博通等AI龍頭企業外，還涵蓋全球指標型的科技非投資等級債、科技投資等級債部位，不僅降低波動風險，還增添息收的收益機會。

此外，中國信託科技趨勢多重資產基金也推出TISA級別，降低投資門檻與投資成本，存股族、長線投資人也能透過簡單的定期定額策略滾出複利效果。整體而言，2026年AI應用有望遍地開花，科技產業仍將引領市場，透過科技股債多元配置，聰明掌握AI行情。