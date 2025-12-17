聽新聞
0:00 / 0:00

南科楠梓園區 進入二階環評

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

為擴大台積電二奈米製程腹地，國科會規畫開發南部科學園區楠梓園區，引進半導體供應鏈，昨天經環評大會審查，環委決議本案進入第二階段環境影響評估進行後續審查，並建議開發單位應強化評估使用海淡水作為再生水備援水源的可行性、用電及排碳量的影響衝擊評估。

本案開發基地位於高雄市楠梓區，開發面積約一八二點五七公頃，規畫引進產業以半導體供應鏈為主，包括電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、其他半導體及新興科技產業等，尤其園區廠商規畫設置二奈米以下先進製程。

環委在本次審查特別關注再生水使用的進程，建議海淡水應做為備援。開發單位表示，本計畫用水量十三點四萬噸，已爭取市政再生水十二點六萬噸，其餘○點八萬噸用水則使用自來水，然而園區廠商規畫設置二奈米以下先進製程，而海淡水中硼有影響先進製程品質的疑慮，備援水源仍以自來水供應為主。

有環委指出，楠梓園區的淨零路徑及設立減碳目標，應依「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」相關規定，規畫開發案的溫室氣體增量抵換方式，並研提區內再生能源使用可能達成比率及具體作法。

本案在環委經討論後決議通過，並送二階環評進行後續審查。

南科 台積電 環評

延伸閱讀

攸關2奈米製程發展 南科楠梓園區進入二階環評

熄燈半年再亮燈！花蓮蝴蝶谷換人營運主打森林溫泉 園區步道開放待評估

高雄楠梓混凝土預拌車左轉肇事 直行機車騎士遭輾死亡

環團反對彰化二林精密機械園區分割開發 公所盼：環團不要再封殺

相關新聞

墨西哥調高亞洲關稅我受衝擊 和碩董座童子賢這樣看

針對墨西哥明年起調高進口關稅，和碩（4938）董事長童子賢17日分析，一個國家如果要鼓勵國內發展製造業，可是卻對外商在當...

南科楠梓園區 進入二階環評

為擴大台積電二奈米製程腹地，國科會規畫開發南部科學園區楠梓園區，引進半導體供應鏈，昨天經環評大會審查，環委決議本案進入第...

宏碁董事長陳俊聖接任台北市電腦公會理事長 期許共同致力產業國際化

台北市電腦公會今（17）日舉行第18屆第1次理監事會，順利選出常務理監事、監事會召集人，宏碁陳俊聖董事長暨執行長則...

集邦估2029年車用半導體近千億美元 HPC晶片成長快於MCU

研調機構集邦17日指出，汽車產業加速電動化、智慧化進程，將帶動全球車用半導體市場規模自2024年約677億美元，穩健成長...

台積電 CoWoS 大釋單 法人點名三檔封測股吃香喝辣

人工智慧（AI）GPU、ASIC晶片市場戰火一觸即發，台積電（2330）傳出CoWoS先進封裝產能缺口持續擴大，進而釋單...

低軌衛星 PCB 龍頭供應商華通回神 亮燈漲停

低軌衛星龍頭PCB供應商華通（2313）17日回神亮燈攻漲停，盤中鎖住漲停價94.9元，法人看好HDI龍頭廠華通基本面穩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。