南科楠梓園區 進入二階環評
為擴大台積電二奈米製程腹地，國科會規畫開發南部科學園區楠梓園區，引進半導體供應鏈，昨天經環評大會審查，環委決議本案進入第二階段環境影響評估進行後續審查，並建議開發單位應強化評估使用海淡水作為再生水備援水源的可行性、用電及排碳量的影響衝擊評估。
本案開發基地位於高雄市楠梓區，開發面積約一八二點五七公頃，規畫引進產業以半導體供應鏈為主，包括電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、其他半導體及新興科技產業等，尤其園區廠商規畫設置二奈米以下先進製程。
環委在本次審查特別關注再生水使用的進程，建議海淡水應做為備援。開發單位表示，本計畫用水量十三點四萬噸，已爭取市政再生水十二點六萬噸，其餘○點八萬噸用水則使用自來水，然而園區廠商規畫設置二奈米以下先進製程，而海淡水中硼有影響先進製程品質的疑慮，備援水源仍以自來水供應為主。
有環委指出，楠梓園區的淨零路徑及設立減碳目標，應依「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」相關規定，規畫開發案的溫室氣體增量抵換方式，並研提區內再生能源使用可能達成比率及具體作法。
本案在環委經討論後決議通過，並送二階環評進行後續審查。
