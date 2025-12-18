快訊

濃霧擾台南嘉義 吳德榮：今水氣增北東濕涼 周日「冬至」冷空氣南下

光通訊商機爆發 華星光、眾達有糖吃

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

亞馬遜AWS自行研發的AI晶片「Trainium」有望獲得OpenAI擴大採用，其網通平台規格傳出將會搭載博通的「Tomahawk」。法人看好，隨著亞馬遜自研AI晶片出貨持續放大，打入其光通訊供應鏈的華星光（4979）、眾達-KY未來出貨動能同步看俏。

亞馬遜AWS研發的Trainium系列AI晶片目前已經推進到第三代，第四代規劃2027年進入量產。Trainium系列AI晶片除了獲得亞馬遜自家資料中心導入之外，現在又將獲得OpenAI大單。

業界分析，隨著AI晶片運算效能不斷提升，800G網通規格成為標準配備，其中，AI伺服器搭配使用的交換器（Switch）亦將傳出可望由博通的Tomahawk勝出，未來每個通道更將提升到1.6T，讓光通訊發展更受業界關注。

據了解，目前博通Tomahawk平台已經進展到51.2T規格，為達到全光纖網路傳輸，未來AI伺服器運算速度將會呈指數型提升，對於資料鏈傳輸而言，光纖通訊儼然成為必備趨勢，博通預計將會在加快在共同封裝光學（CPO）研發布局，強化與光通訊供應鏈合作力道。

其中，眾達在博通供應鏈當中主要負責光引擎、ELSFP等光通訊模組產品線，當前已經通過博通在全光交換器的各式驗證，旗下的中國蘇州廠及馬來西亞檳城廠都準備量產。法人預期，眾達明年將可望受惠這波矽光子、CPO升級商機，推動業績出現至少雙位數以上的成長動能。

亞馬遜 AI 博通

延伸閱讀

蘋果自研AI晶片…帶動手機、NB功能再進化 鴻海大贏家

博通回神 美股電子盤、台指期夜盤應聲反彈

AI與半導體全面倒地…費半大跌逾5％！台股今將「震撼教育」市場憂開盤不好過

馬斯克vs.奧特曼之爭升溫...SpaceX重奪估值最高未上市企業 超車OpenAI

相關新聞

閉環投資 再添新案…OpenAI結盟亞馬遜 帶旺台鏈

OpenAI傳正與亞馬遜洽談結盟，由亞馬遜注資OpenAI至少100億美元（逾新台幣3,100億元），OpenAI採用亞...

蘋果要打機海戰…計劃一年半內推7款以上iPhone 台鏈蓄電

蘋果傳計劃在2027年秋季前推出至少七至八款iPhone新機，包括首款折疊iPhone與20周年紀念版機種等，較當前蘋果...

中華電攜迪士尼搶 OTT 商機 鎖定行動、寬頻、影視用戶

中華電信擴大國際OTT TV平台合作，左擁Netflix、右抱Disney+。昨（17）日宣布與迪士尼合作，鎖定行動、寬...

童子賢：墨國高關稅 政策矛盾

墨西哥擬自2026年對未簽署FTA國家調高部分貨品關稅，和碩董事長童子賢昨（17）日分析，若墨西哥要發展製造業，卻對外商...

宏碁陳俊聖掌電腦公會

台北市電腦公會昨（17）日舉行第18屆第一次理監事會，順利選出常務理監事、監事會召集人，宏碁董事長陳俊聖當選第18屆理事...

是方網路交換中心 全球50大

中華電信小金雞是方電訊國際發光，是方TPIX會員數正式來到264位，成為全球第50大網際網路交換中心（IX），達成歷史性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。