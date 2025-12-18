光通訊商機爆發 華星光、眾達有糖吃

亞馬遜AWS自行研發的AI晶片「Trainium」有望獲得OpenAI擴大採用，其網通平台規格傳出將會搭載博通的「Tomahawk」。法人看好，隨著亞馬遜自研AI晶片出貨持續放大，打入其光通訊供應鏈的華星光（4979）、眾達-KY未來出貨動能同步看俏。

亞馬遜AWS研發的Trainium系列AI晶片目前已經推進到第三代，第四代規劃2027年進入量產。Trainium系列AI晶片除了獲得亞馬遜自家資料中心導入之外，現在又將獲得OpenAI大單。

業界分析，隨著AI晶片運算效能不斷提升，800G網通規格成為標準配備，其中，AI伺服器搭配使用的交換器（Switch）亦將傳出可望由博通的Tomahawk勝出，未來每個通道更將提升到1.6T，讓光通訊發展更受業界關注。

據了解，目前博通Tomahawk平台已經進展到51.2T規格，為達到全光纖網路傳輸，未來AI伺服器運算速度將會呈指數型提升，對於資料鏈傳輸而言，光纖通訊儼然成為必備趨勢，博通預計將會在加快在共同封裝光學（CPO）研發布局，強化與光通訊供應鏈合作力道。

其中，眾達在博通供應鏈當中主要負責光引擎、ELSFP等光通訊模組產品線，當前已經通過博通在全光交換器的各式驗證，旗下的中國蘇州廠及馬來西亞檳城廠都準備量產。法人預期，眾達明年將可望受惠這波矽光子、CPO升級商機，推動業績出現至少雙位數以上的成長動能。