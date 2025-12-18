半導體設備 需求還是旺
即便「閉環投資」可能導致AI泡沫，但當下業界投資仍不手軟，半導體業大發利市，接單仍是強強滾。國際半導體產業協會（SEMI）預測，隨著晶片製造商擴充AI邏輯與記憶體晶片產能，2026年電腦晶片晶圓製造設備銷售將成長約9%、達1,260億美元，2027年再成長7.3%至1,350億美元。
路透報導，由於多數晶片是在亞洲製造。SEMI預測，台灣、中國大陸及南韓直到2027年仍是晶片設備的最大市場，以中國大陸的投資金額居冠。
台灣將持續擴充先進製程產能，南韓則對用於AI先進記憶體晶片進行投資。
