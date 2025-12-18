快訊

蘋果評估在印度做晶片封測

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

印度經濟時報報導，蘋果正和印度晶片製造商初步接洽，討論在當地封裝iPhone面板的驅動IC，這將是蘋果首度評估在印度進行晶片封測的可行性。

知情人士透露，蘋果已和Murugappa集團旗下的CG Semi洽詢。CG Semi目前在印度古吉拉特邦（Gujarat）的薩南德（Sanand）興建半導體封測代工廠。

交易一旦拍板，將是印度半導體產業一大利多。印度半導體產業近來動作頻頻，日前才傳出美國晶片大廠英特爾和塔塔電子簽署合作協議。根據12月8日公布的協議內容，雙方將在塔塔電子即將興建的晶圓廠和半導體封測廠，除討論為英特爾在印度當地市的產品封裝外，也評估在印度合作發展先進封裝。

分析師指出，iPhone的顯示面板主要供應商來自全球前三大OLED面板廠，包括三星顯示器（SDI）、樂金顯示器（LGD）等兩家韓商，以及陸企京東方；面板驅動IC供應商為三星、聯詠、奇景和LX Semicon。

