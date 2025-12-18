南科楠梓園區高度用水量 成審查焦點
攸關台積電（2330）2奈米製程的南科楠梓園區確定進入二階環評，環評委員關注用水、用電問題。大高雄地區每日民生用水量約145萬噸，但南科楠梓園區平均日需水量就達13.4萬噸，接近民生用水的一成，預料將是審查焦點。
有環評委員昨（17）日建議，楠梓園區二階環評時，應評估提升全區用水回收率、檢討區內楠梓水資源中心處理量能及提出供水中斷備援機制，評估使用海淡水作為再生水備援水源可行性。
南科管理局規劃，南科楠梓園區計畫用水量13.4萬噸，已爭取市政再生水12.6萬噸，其餘0.8萬噸用水則使用自來水。依規劃，從2026年開始由橋頭再生水廠每年專供3萬噸用水、2028年再加入楠梓水廠供水2萬噸，並逐年增加至2031年的12.6萬噸。
