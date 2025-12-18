快訊

南科楠梓園區進入二階環評…台積2奈米拓腹地 有進展

記者邱琮皓尹慧中／台北報導
台積電官方指出，正在新竹和高雄科學園區籌備數期的2奈米晶圓廠。同時也正在台中進一步拓展先進製程產能，如A14製程技術。路透
環境部昨（17）日召開環評大會，決議南部科學園區楠梓園區進入二階環評，讓此案環評往前邁進一步。此案攸關台積電（2330）2奈米製程腹地擴大，帶動年產值約9,600億元，後續將依二階環評規定逐步審議。

台積電2奈米產能預計在竹科寶山與高雄廠區生產。台積電官方指出，正在新竹和高雄科學園區籌備數期的2奈米晶圓廠。同時也正在台中進一步拓展先進製程產能，如A14製程技術。

南科楠梓園區基地現況
除了在台灣生產，台積電在前一次法說會上預告，由於客戶對AI相關需求強勁，正準備將台積公司在亞利桑那州的技術加速升級至2奈米和更先進的製程技術。

台積電表示，2奈米已如期於本季以優異的良率表現進入量產，在智慧型手機、高速運算（HPC）和AI應用的推動下，預計2奈米在2026年將快速成長。

昨日進入二階環評的南科楠梓園區，共納入四案環評開發行為，開發面積達182.57公頃。部分基地範圍涉及空汙三級防制區、第二類噪音管制區、土壤或地下水汙染控制場址、山坡地及淹水潛勢等環境敏感地區，大會決議進入二階環評進行後續審查。

依國科會規劃，楠梓園區引進產業以半導體供應鏈為主，包括電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、其他半導體及新興科技產業等廠商進駐，將結合南科既有產業聚落，建構半導體相關產業鏈、褐地活化再生，轉型為綠色永續生態科學園區，就業人口約6,600人，推估年產值約9,600億元，比第一版環說書預估的再增加1,600億元。

