蘋果要打機海戰…計劃一年半內推7款以上iPhone 台鏈蓄電

蘋果傳計劃在2027年秋季前推出至少七至八款iPhone新機，包括首款折疊iPhone與20周年紀念版機種等，較當前蘋果新機推出量顯著增加。法人看好，蘋果新機齊發，鴻海（2317）、台積電、大立光、玉晶光等供應鏈同步受惠。

科技新聞網站The Information報導，蘋果將嘗試近年來最大膽的一波設計變革，最受矚目當屬可能於2026年秋季推出的旗下首款折疊手機「iPhone Fold（暫定）」。

蘋果新iPhone齊發

報導指出，iPhone Fold在折疊狀態的外螢幕約5.3吋，展開後寬度將大於高度，為7.7吋，外觀類似小型iPad，自拍鏡頭與光線、距離等感測器將位於左上角，類似iPhone 18 Pro。

知情人士透露，鴻海集團正在大陸深圳觀瀾廠領先試產折疊iPhone，目前生產良率偏低，在這個開發階段屬正常現象。

報導指出，蘋果也規劃在2026年春季推出平價款新機iPhone 17e（暫定），是平價入門款iPhone 16e的小幅升級版，搭載蘋果最新自研數據機晶片C1X。

蘋果預定2026年秋季推出的新艦款機種（暫稱iPhone 18），高階的Pro和Pro Max兩款機種外觀設計將與iPhone 17 Pro系列相近，但Face ID感測器改為放置於螢幕底部。

蘋果也計劃在這兩款新機導入台積電新的「WL-MCM」封裝技術，這種晶圓級多晶片模組封裝技術讓記憶體晶片更靠近核心處理器，有望支援更快速回應的進階AI功能，減少對雲端伺服器的依賴。

此外，蘋果打算在2027年春季推出iPhone 18、iPhone 18e、iPhone Air 2等新機。iPhone 18將是蘋果首次於春季發表的新一代基本款iPhone，且率先嘗試在鴻海印度班加羅爾廠先行量產，再複製到中國大陸廠區。蘋果同時也會發表新一代平價款iPhone 18e、以及最薄的高階產品線iPhone Air第二代。

蘋果也計劃在2027年秋季推出iPhone 20周年紀念版，將在正反面與四邊都採曲面玻璃設計，消除傳統黑色邊框，以擴大螢幕面積。這款手機沒有完整的金屬框架，只有在手機邊緣保留一條細細的金屬帶環繞，作為按鈕所在處。業界看好，隨著蘋果新機齊發，有望掀起新一波換機潮，預料主力代工廠仍是鴻海，將是新iPhone最大受惠協力廠，台積電、大立光、玉晶光等台鏈也將喜迎新商機。