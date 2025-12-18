宏碁陳俊聖掌電腦公會

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
台北市電腦公會理事長改選，宏碁董事長陳俊聖（右）接棒友達董事長彭双浪。台北市電腦公會／提供
台北市電腦公會理事長改選，宏碁董事長陳俊聖（右）接棒友達董事長彭双浪。台北市電腦公會／提供

台北市電腦公會昨（17）日舉行第18屆第一次理監事會，順利選出常務理監事、監事會召集人，宏碁（2353）董事長陳俊聖當選第18屆理事長，並完成新舊任理事長交接。陳俊聖表示，未來公會除將繼續和政府充份溝通產業需求，更將和大家共同努力，讓產業在面臨眾多外部挑戰，仍能朝更加國際化邁進。

陳俊聖指出，過去公會在許多方面都紮下相當堅實的基礎，未來要繼續發揚光大，特別是以往公會在人才培育、數位轉型、政府採購等產業關注方向，積極向政府建言。

陳俊聖表示，觀察如全球地緣政治緊張、供應鏈重組等各項重大的外部環境改變後，如何國際化仍將台灣產業持續面臨的重大挑戰，公會將和所有產業夥伴共同努力，讓台灣資通訊產業越做越好。

新一屆所有理監事會成員都推崇卸任理事長彭双浪六年任內，不論是對產業發展、政策建言、會務推動等方面，都有非常傑出的貢獻。

