童子賢：墨國高關稅 政策矛盾

墨西哥擬自2026年對未簽署FTA國家調高部分貨品關稅，和碩（4938）董事長童子賢昨（17）日分析，若墨西哥要發展製造業，卻對外商在當地的工廠進口原物料要課高關稅，是自相矛盾的政策，恐導致外資撤出墨西哥。

童子賢昨日出席中華獨立董事協會舉辦的「2025董事會治理高峰論壇」，媒體提問有關墨國關稅影響。

和碩在墨西哥設有工廠，主要生產電動車零組件及伺服器應用，針對相關影響，童子賢回應，還需要再了解政策細節，但墨西哥鼓勵製造業發展，卻對外商在當地的工廠，所進口的原物料要課高關稅，會是一個矛盾的政策。

童子賢分析，全世界要解決這種問題，就是用出口退稅，如果賣進去的零組件，不是以銷售到墨西哥本地為最終目的地，來這邊只是促進墨西哥產業發展，而在當地完成製造後，再出口到其他國家，這時去課稅，其實是妨害產業發展。

童子賢強調，相信最終會獲得解決，不然的話外資都會撤出墨西哥，不在當地生產。

墨西哥政府於12月中通過關稅改革法案，宣布自2026年1月1日起，將對未與墨西哥簽署自由貿易協定的國家調高進口關稅，稅率介於5%至50%。受影響的國家主要集中在亞洲，包括台灣、中國大陸、印度、韓國、泰國、印尼與越南等 。

此外，童子賢指出，企業在因應美國的關稅政策上，必須準備短期和中長期的對策，尤其是長期的方案，企業必須思考四年後的問題。即使現在去美國設廠來配合美國政府要求，但四年之後，新的領導人又返回拜登政策，這時去設廠的廠商該如何？這是對於現在去設廠的企業，必須評估的風險。