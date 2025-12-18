快訊

濃霧擾台南嘉義 吳德榮：今水氣增北東濕涼 周日「冬至」冷空氣南下

中華電攜迪士尼搶 OTT 商機 鎖定行動、寬頻、影視用戶

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信17日宣布與迪士尼合作，鎖定行動、寬頻、影視用戶，推出Disney+專屬優惠，積極搶進匯流市場，飆網、追劇服務一次到位。（美聯社）
中華電信（2412）擴大國際OTT TV平台合作，左擁Netflix、右抱Disney++。昨（17）日宣布與迪士尼合作，鎖定行動、寬頻、影視用戶，推出Disney+專屬優惠，積極搶進匯流市場，飆網、追劇服務一次到位。

過往國際OTT TV業者Netflix及Disney+與台灣電信、有線電視業者合作初期均採取獨家合作，今年走向開放策略，不再強調獨家，積極攜手電信業者打造匯流整合方案，搶進市場。

中華電信已與Netflix建立緊密策略合作關係，現在更宣布，攜手迪士尼合作，鎖定行動、寬頻、影視用戶，推出Disney+專屬優惠。中華電信成為全球兩大OTT TV業者Netflix及Disney+在台灣重要的策略合作夥伴。

中華電信指出，申辦精采5G方案或HiNet光世代速在必行、MOD加速方案，指定用戶首年即可以每月不到75折的優惠價加購Disney+高級方案（原價每月335元）；中華電信用戶訂閱Hami Video電視運動館或影劇館+，同時搭配Disney+高級方案，合約期間可年省逾2,000元。

中華電信表示，與國際影視平台合作，為觀眾創造多贏模式輕鬆享受優質娛樂體驗，行動或HiNet光世代用戶，申辦本土最受歡迎OTT Hami Video的電視運動館或影劇館+服務，同時搭配Disney+高級方案，首年每月只要335元（原價每月534元）

中華電信是台灣最大行動、固網寬頻電信業者，擁有1,319萬行動電話用戶，以及445萬寬頻客戶，網際網路業務HiNet寬頻用戶則為378萬用戶，其中300Mbps以上超速上網用戶數來到20.3萬，占比提升到38%，1Gbps以上超高速用戶數也有倍數成長。

除行動網路及固網寬頻，中華電信更積極建構「海地星空」綿密網路品質優勢，中華電信指出，結合Disney+豐富內容，讓消費者飆網追劇需求一次到位。

迪士尼在全球多元的業務包括影業、串流服務、電視、ESPN、主題樂園與度假區、遊輪、假期體驗、以及消費性商品等。Disney+則為華特迪士尼公司旗下的旗艦級直營串流服務，擁有迪士尼（Disney）、皮克斯（Pixar）、漫威（Marvel）、星際大戰（Star Wars）、國家地理（National Geographic）和Hulu等六大品牌強檔內容。

2021年起華特迪士尼公司開始在亞太地區為Disney+製作原創內容，已在平台上推出日劇、韓劇以及日本動漫等亞太原創作品超過155部。

