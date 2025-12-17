輝達機器人大腦獲印度、美客戶青睞 新漢林茂昌：業績效益2026年發酵

新漢（8234）投入機器人關鍵零件「大腦」與「運動控制器」業務，作為人形機器人、機器狗、機器手臂關鍵零件，8月成為輝達（NVIDIA）推出的機器人大腦Jetson Thor平台第一波合格供應商，客戶目前已經在樣品測試中，訂單來自印度、美國、台灣，新漢董事長林茂昌表示，因開發周期約半年到一年，預期2026年下半年將開花結果。

新漢集團董事長林茂昌出席台灣雲協2025會員大會表示，全球AI機器人產業競爭白熱化，台灣可以聚焦關鍵模組自主研發，透過產業大分工，複製台灣在PC產業的成功經驗，新漢已擔任「台灣AI機器人產業大聯盟」中「人型機器人SIG」的「系統整合組」召集人，與工研院、雲協及台灣零組件廠商共組國家隊，扛起建構人型機器人的自主技術，加速產業落地應用的任務。

新漢前11月營收52.48億元，年增7.28%，林茂昌表示，今年第4季度因客戶下單下滑，預估2026年第2季度業績會明顯回升，加上機器人運動控制器的開發週期較長，至少要半年到一年，故2026年下半會較有明顯貢獻。

新漢集團旗下創博（NexCOBOT）主要投入機器人控制器（大腦與行動）及安全控制器研發，並代理Synapticon機器人關節，目前是台灣大型機器人手臂主力供應商，客戶包括台達電（2308）、達明（4585）、鴻海（2317）及大型製造商，協作機器人手臂除運動控制，更開始重視安全性，安全控制器 (Safety Control)需求也加溫。

創博今年業績預估兩位數百分比年成長，2026年業績將設定40%以上成長力道。其自行研發的安全設計的控制器 ESC210，特別適合人機協作，公司表示，透過模組化安全單元全面整合於單一控制平台，可以大幅提升機器人系統反應速度與可靠性。

創博ESC210目前已進入測試與驗證階段，已陸續出樣客戶，預估2026年第1季正式出貨。

人型機器人時代來臨，新漢開發的Jetson Thor控制系統是NVIDIA驗證通過的第一批平台，也因此獲得國內外客戶積極探詢，公司透露目前手中Jetson Thor系統已經全部出貨，由於平台算力較高，客戶多是為開發人形機器人買樣品回去測試驗證，以台灣、印度、美國客戶最多，後續追單需等2026年才能再出貨，顯示市場興趣濃厚。