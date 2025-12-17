醫療方案受肯定 精誠旗下奇唯科技獲BSI數位信任精銳獎

快訊

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

精誠（6214）集團旗下子公司奇唯科技，憑藉其在醫療資訊安全、隱私保護與數據治理上的深厚實力，榮獲「BSI 數位信任精銳獎」。奇唯科技為業界唯一全方位醫療方案的自有開發商，服務領域橫跨HIS、PACS、RIS、EMR、長照系統等關鍵核心。

除通過ISO 27001資安管理認證，亦持續深耕雲端照護、IoT整合與AI應用，並將「數位信任」理念落實於所有醫療系統的架構設計中。

奇唯科技總經理陳國禎表示，奇唯的產品設計始終以「人」為核心，透過串聯病患從居家、社區到醫院的健康照護數據，推動醫療資料的結構化管理與分析，協助醫院發展精準醫療，讓病患能夠獲得持續完善的照護。此次獲獎再次肯定奇唯在數位轉型中，以國際標準為依歸，將資訊安全、隱私保護與醫療創新深度整合的卓越實力。

面對AI與數位化快速推進醫療服務的時代，奇唯在導入數位工具的同時，以「數位信任」作為核心原則，將資訊安全、永續治理與醫療創新深度融合，完整詮釋此獎項所強調的數位韌性、資訊透明與責任治理的精神。

其「P.O. MRP 個案導向醫療資源整合系統」更是國內第一個以FHIR標準建置的個管平台，透過高度互通性的資料交換架構，降低醫療資訊傳遞風險並符合國際合規要求。

系統同時串接AI與IoT，自動蒐集生理資訊並提供即時異常告警，不僅提升醫護工作效率，也強化資料治理、簡化行政人員作業流程並減少紙張列印，為醫療院所達成ESG精簡作業與減碳目標做出具體貢獻。此外，奇唯亦率先導入生成式AI，將傳統單向問卷轉為互動式對話，不僅提升病患參與度，也能即時將內容轉換為結構化資料，展示其在AI時代提升資料品質與風險控管能力的關鍵技術優勢。

數位 AI 科技

