陳俊聖接掌台北電腦公會第18屆理事長

台北市電腦公會（TCA）17日舉行第18屆第1次理監事會，順利選出常務理監事、監事會召集人，宏碁（2353）陳俊聖董事長暨執行長當選第18屆理事長，並完成新舊任理事長交接。陳俊聖理事長指出，未來公會除將繼續和政府充份溝通產業需求，更將和大家共同努力，讓產業在面臨眾多外部挑戰，仍能朝更加國際化邁進。

新一屆所有理監事會成員都推崇彭双浪理事長六年任內，不論是對產業發展、政策建言、會務推動等方面，都有非常傑出的貢獻，圓滿卸下重任的彭双浪理事長則表示，過去六年雖然在很艱苦的狀況之下，但是大家都做出很好的成績出來，相信新一屆理監事會一定能夠讓公會更發揚光大。

台北市電腦公會從1974年成立，歷經個人電腦、網際網路、智慧型手機等多次產業典範轉移，在各屆理事長和理監事的帶領下，積極向政府建言並協助政府落實政策、舉辦和參加國內外重要展會協助產業掌握市場商機、配合產業發展培育人才等，幫助產業順應發展潮流。過去六年更緊扣國家「數位台灣」「智慧國家」政策脈動，與政府協力推動數位轉型、人才培育、新創扶植、AI治理與城市永續，在產官學之間扮演了極為關鍵的橋樑角色。

陳俊聖指出，過去公會在許多方面都紮下相當堅實的基礎，未來要繼續發揚光大，特別是以往公會在人才培育、數位轉型、政府採購等產業關注方向，積極向政府建言，未來也將就產業需求敢言、能言，和政府充份溝通。