台灣大推數位憑證皮夾「電信門號電子卡」

台灣大哥大（3045）17日表示，實體證件數位化，手機即是你的數位皮夾，支持數位發展部「數位憑證皮夾」，宣布發行「電信門號電子卡」，讓行動門號成為最直覺的數位憑證。

台灣大指出，月租用戶透過「台灣大哥大APP」，三步驟，約1分鐘即可完成申請，成為超商取貨的身分驗證憑證之一，超商取貨時，無須翻找證件、不用告知店員電話後三碼，只要開啟「數位憑證皮夾APP」並出示取貨QR Code，實現「一機在手」，快速完成身分驗證，該即日起全家便利商店上線，12月24日於7-ELEVEN上線。

台灣大資訊長蔡祈岩表示，數位發展部推動「數位憑證皮夾」是台灣邁向可信任數位社會的重要里程碑，而行動門號長期扮演最普及的個人識別基礎，從 OTP、帳號綁定到多重因子驗證（MFA）皆以門號為核心。隨著民眾愈加習慣以手機作為生活入口，台灣大憑藉科技實力與電信天賦，使行動門號得以在不改變使用者習慣的前提，成為兼具便利與安全性的可信任憑證，減少個資暴露並提升生活體驗。

台灣大指出，隨著未來憑證應用持續拓展，超商取貨、電商物流、企業訪客管理、租車註冊與求職身分確認等場景，皆能在數發部驗證機制下更順暢地串接，進一步提升跨產業效率。台灣大將持續與主管機關及產業夥伴協作，打造更安全、便利、可信任的數位生活。

「數位憑證皮夾」是由數位發展部推動的國家級數位身分及憑證管理架構，目的在建立安全、可信賴且以使用者為中心的數位驗證機制。透過分散式識別（DID, Decentralized Identifier）與可驗證憑證（VC, Verifiable Credential）等國際標準技術，民眾可以將自然人憑證、健保卡、駕照及各類可驗證的數位憑證等安全地存放於手機的數位憑證皮夾中，並於需要時出示憑證進行驗證。

台灣大表示，不同於傳統集中式資料庫模式，數位憑證皮夾由使用者自行掌控個人資料，在各種場景下只揭露必要資訊以降低個資暴露風險。未來，台灣將逐步建立跨部會、跨產業互通的數位信任生態系，無論是辦理政府服務、醫療流程、金融申請或交通運輸，民眾都能以相同的身分憑證自由通行。台灣大哥大也將持續以技術能量、資安能力與服務創新支持政策落地，推動台灣邁向更安全、更便利、更具國際競爭力的數位社會。