快訊

朱孝天被F4除名！「流星花園」推手柴智屏直言：荒謬又不尊重

政院說話了！稱若法案違反3原則 卓揆將考慮「不副署」守護憲法

全台「接招」迎雨！未來1周3波東北季風來襲 明降溫3地防大雨

愛普科技擴大S-SiCapTM技術應用版圖 滿足AI與HPC新需求

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

全球客製化記憶體解決方案設計公司愛普*（6531）17日宣布，S-SiCap TM （Stack Silicon Capacitor）產品線持續深化技術布局，聚焦AI伺服器與高效能運算（HPC）的整合挑戰。S-SiCap TM 產品線涵蓋分離式矽電容（Discrete Devices）與矽電容中介層IPC（InterPoser with silicon Capacitor）兩大類型，對應不同系統架構與應用情境，滿足多元設計需求。

愛普科技的分離式矽電容S-SiCap TM Gen4電容值密度已提升至 3.8 μF/mm²，較前一代Gen3再增逾50%。為滿足高效能運算與AI伺服器對高性能與功率的需求趨勢，Gen4亦率先導入嵌入式基板（Embedded Substrate）封裝，目前已送樣進行製程驗證，量產導入時程將自2026年起逐步展開。

另一方面，矽電容中介層S-SiCap TM Interposer採用矽晶圓作為中介層基板，內建高電容密度的矽電容，顯著強化裸晶對裸晶（Die-to-Die）、序列器／解序列器（SerDes）及高頻寬記憶體（HBM）等高速I/O應用的訊號與電源穩定性。

愛普並攜手供應鏈合作，導入接合曝光技術（reticle-stitching technology），擴展中介層裸晶面積，進而承載更多Chiplet IC，滿足先進封裝對更高整合度的需求。目前S-SiCap TM Interposer已完成客戶端的封裝與可靠度驗證，並於第3季末正式進入四個reticle的量產階段，新專案亦陸續展開。

總經理洪志勳表示，隨著AI與高效能運算應用快速成長，市場對電源完整性與高速訊號傳輸的要求日益嚴苛。愛普透過S-SiCap TM 產品線，將矽電容以分離式及中介層方式整合於各類先進封裝架構，兼具高效能、高整合度與設計彈性，滿足新世代AI與HPC系統的嚴苛需求。展望未來，愛普也正積極開發能應用在有機中介層（Organic Interposer）的矽電容產品，持續拓展產品版圖。

AI 設計 伺服器

延伸閱讀

台積電2奈米量產獨步全球

汎銓四引擎 催動營運

智慧經營／鴻勁精密董事長謝旼達 客製化調校 掌握優勢

AI+ASIC+矽光子 明年大成長飆股

相關新聞

墨西哥調高亞洲關稅我受衝擊 和碩董座童子賢這樣看

針對墨西哥明年起調高進口關稅，和碩（4938）董事長童子賢17日分析，一個國家如果要鼓勵國內發展製造業，可是卻對外商在當...

集邦估2029年車用半導體近千億美元 HPC晶片成長快於MCU

研調機構集邦17日指出，汽車產業加速電動化、智慧化進程，將帶動全球車用半導體市場規模自2024年約677億美元，穩健成長...

台積電 CoWoS 大釋單 法人點名三檔封測股吃香喝辣

人工智慧（AI）GPU、ASIC晶片市場戰火一觸即發，台積電（2330）傳出CoWoS先進封裝產能缺口持續擴大，進而釋單...

低軌衛星 PCB 龍頭供應商華通回神 亮燈漲停

低軌衛星龍頭PCB供應商華通（2313）17日回神亮燈攻漲停，盤中鎖住漲停價94.9元，法人看好HDI龍頭廠華通基本面穩...

投資AI要賺用功的錢！程淑芬點「真需求」在這…怎看AI泡沫化：挑對領域就沒問題

面對外界頻頻討論 AI 是否出現泡沫，國泰金(2882)投資長程淑芬週一（12/15）指出，觀察 AI 發展必須「分兩類來看」，區分「真需求」與「概念題材」。

AI搶光記憶體 恐缺貨到2027？筆電、手機受牽連 兩台廠吃到甜頭

美光放棄30年消費性記憶體品牌背後，透露三大記憶體廠擁抱AI、放棄消費性產品的趨勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。