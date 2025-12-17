晶瑞光卡位無人機光學模組供應鏈

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
晶瑞光積極切入無人機與無人載具應用，結合光學薄膜、濾光片與光感測整合技術，由單一元件供應升級為模組化解決方案，並成功打入國內無人機供應鏈。圖／晶瑞光提供
晶瑞光（6787) 看準全球地緣政治升溫、無人機與無人載具需求快速擴張的趨勢下，積極佈局無人機、無人載具應用市場，憑藉多年來深耕於光學薄膜、濾光片、光感測晶片等整合技術，逐步從單一元件的供應商，升級為可提供高附加價值模組化解決方案的關鍵夥伴，包含彩色夜視影像模組、紅外熱成像模組、遠距離攝像模組等，成功打入國內知名無人機廠商供應鏈一環，成為公司中長期營運成長的重要引擎。

晶瑞光指出，無人機影像系統對於鏡頭、濾光片與感測模組的規格要求，已逐步與車載等級接軌，包含尺寸、環境耐受性、長距離傳輸、長時間運作可靠度、高穩定度成像、高解析度等，正好與公司既有車載、ToF與高階光學產品線高度重疊，形成技術延伸優勢。以目前晶瑞光主力產品之一的NBG類藍玻璃濾光片(New Blue Glass)產品為例，除了既有手機、車載、無人機、無人載具等應用外，目前在無人機實際應用端，晶瑞光已將NBG產品延伸模組化，並切入單光鏡頭模組供應，與台灣重要無人機製造商展開合作，於今年第四季已逐步出貨，由於單一模組產品較單一元件NBG產品的價格高百倍，且以晶瑞光積極規劃建置年產能250K單光鏡頭模組，隨著未來公司、客戶出貨至歐洲、美國、及特殊應用市場的需求拉升，將為公司明年營收注入顯著的成長新動能。

晶瑞光除單光鏡頭模組外，也積極朝向「影像遠距離無線傳輸系統化」發展，目前公司與主要客戶已積極密切開發新一代無人機規格需求，提供量身打造的感光模組方案。

在高階應用方面，晶瑞光也布局彩色夜視影像（Color Night Vision）與熱成像技術，鎖定軍用無人機、無人智慧載具與機器人市場。

晶瑞光指出，彩色夜視技術已完成感測晶圓與封裝開發，可將傳統紅外夜視的黑白影像升級為彩色影像，大幅提升辨識率，對無人機夜間巡檢、偵測與安全應用具高度價值。

此外，熱成像晶片也已與中科院完成高階規格開發審查，未來將延伸至紅外線熱像儀模組，並評估自有品牌銷售模式，進一步擴大在無人機、智慧無人載具、智慧協作機器人、人形機器人等應用的布局深度。

晶瑞光2025年前11月營收1.41億元，年增37％，主要受惠於旗下兩大核心產品-NBPF Fitter近紅外光窄帶濾光片產品、NBG之業務動能熱轉，訂單能見度升高，再者，無人機模組在手訂單與合作規劃可見度已延伸至2027年，未來將持續依客戶規格需求，進行製程優化、產能調整與擴建節奏規畫，爭取更高供貨比重，進一步提升在手訂單與中長期營運能見度。

無人機 鏡頭模組 機器人

