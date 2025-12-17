義隆調整訴訟策略 再對奕力提起專利侵權訴訟

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

IC設計大廠義隆（2458）於17日公告，對另一IC設計公司奕力與其代理商碩望科技提出關於中華民國專利證書號I380207發明專利權相關的訴訟，同時撤回於今年7月提出的專利證書號I425402發明專利權相關訴訟。

義隆是於今年7月公告對奕力與其代理商碩望科技提出專利訴訟。當時義隆指出，該公司發現奕力製造及銷售的電容式觸控晶片，已涉嫌侵害其發明專利權。經委任專利律師判斷，該電容式觸控晶片落入義隆所擁有專利證書號I425402發明專利的權利範圍之中，因此向智慧財產及商業法院對奕力及碩望提出侵害專利權民事訴訟。

義隆則是公告， 於上述I425402專利訴訟案的訴訟審理過程，在由被告所提出關於被控侵權電容式觸控晶片的技術資料中，發現該晶片同時涉嫌侵害義隆另一件專利證書號I380207發明專利權。為維護智慧財產權並防止專利侵權行為持續發生，該公司在智慧財產及商業法院對奕力及碩望提出第二件專利侵權民事訴訟，針對I380207專利的相關侵權行為，請求法院排除及停止被告公司的專利侵權行為，並請求損害賠償。

同時，配合整體訴訟策略調整，義隆委請律師依法撤回I425402專利訴訟案。對於前述義隆相關訴訟公告，奕力暫無回應。

義隆強調，該公司長期致力於技術創新與研發，在觸控領域取得多項專利，對於任何侵害其專利權的行為，皆將依法正當行使專利權，以保障公司及股東的權益。

