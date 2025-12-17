快訊

聯電公告重訊 大砸7億元參與欣興增資「每股116元、持股約13%」

認愛未滿1年結婚！許允樂被傳有孕雙喜臨門 李玉璽親口回應

墨西哥調高亞洲關稅我受衝擊 和碩董座童子賢這樣看

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩聯合科技董事長童子賢。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
和碩聯合科技董事長童子賢。聯合報系資料照／記者黃義書攝影

針對墨西哥明年起調高進口關稅和碩（4938）董事長童子賢17日分析，一個國家如果要鼓勵國內發展製造業，可是卻對外商在當地的工廠，所進口的原物料要課高關稅，這是一個矛盾的政策。

童子賢17日出席中華獨立董事協會舉辦的「2025董事會治理高峰論壇」，會前接受媒體訪問，回應有關墨西哥關稅一事。

墨西哥政府於12月中通過關稅改革法案，宣布自2026年1月1日起，將對未與墨西哥簽署自由貿易協定的國家調高進口關稅，稅率介於5%至50%。受影響的國家主要集中在亞洲，包括台灣、中國大陸、印度、韓國、泰國、印尼與越南等 。

和碩在墨西哥設有工廠，針對相關影響，童子賢回應，自己沒那麼清楚此事，但一個國家如果鼓勵國內要成立製造基地，可是對外商在當地的工廠，所進口的原物料要課高關稅，這是一個矛盾的政策。

童子賢分析，全世界要解決這種問題，就是用出口退稅，你如果賣進去的零組件，不是以銷售到墨西哥本地為最終目的地，來這邊只是促進墨西哥產業發展，而在墨西哥完成製造後，出口到其他國家，這時你去課他的稅，其實是妨害產業發展，但我相信最終會獲得解決，不然的話全部國家都會撤出墨西哥，就不要在墨西哥生產了。

童子賢認為，自己相信墨西哥政府如果要積極發展製造業，吸引外資去當地設廠，那這個問題最終會獲得解決。

墨西哥 關稅 童子賢 和碩

延伸閱讀

聯準會降息1碼 童子賢：可能推動全球市場短暫熱潮

在美打造台灣科技園區行得通？童子賢：別讓台積、鴻海單打獨鬥

台灣不產能源…但產業民生都需要 童子賢再提「核綠共存」是最務實路徑

影／談AI趨勢 童子賢：台灣在全球科技產業是不可或缺的角色

相關新聞

墨西哥調高亞洲關稅我受衝擊 和碩董座童子賢這樣看

針對墨西哥明年起調高進口關稅，和碩（4938）董事長童子賢17日分析，一個國家如果要鼓勵國內發展製造業，可是卻對外商在當...

集邦估2029年車用半導體近千億美元 HPC晶片成長快於MCU

研調機構集邦17日指出，汽車產業加速電動化、智慧化進程，將帶動全球車用半導體市場規模自2024年約677億美元，穩健成長...

台積電 CoWoS 大釋單 法人點名三檔封測股吃香喝辣

人工智慧（AI）GPU、ASIC晶片市場戰火一觸即發，台積電（2330）傳出CoWoS先進封裝產能缺口持續擴大，進而釋單...

低軌衛星 PCB 龍頭供應商華通回神 亮燈漲停

低軌衛星龍頭PCB供應商華通（2313）17日回神亮燈攻漲停，盤中鎖住漲停價94.9元，法人看好HDI龍頭廠華通基本面穩...

投資AI要賺用功的錢！程淑芬點「真需求」在這…怎看AI泡沫化：挑對領域就沒問題

面對外界頻頻討論 AI 是否出現泡沫，國泰金(2882)投資長程淑芬週一（12/15）指出，觀察 AI 發展必須「分兩類來看」，區分「真需求」與「概念題材」。

AI搶光記憶體 恐缺貨到2027？筆電、手機受牽連 兩台廠吃到甜頭

美光放棄30年消費性記憶體品牌背後，透露三大記憶體廠擁抱AI、放棄消費性產品的趨勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。