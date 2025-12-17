墨西哥調高亞洲關稅我受衝擊 和碩董座童子賢這樣看

針對墨西哥明年起調高進口關稅，和碩（4938）董事長童子賢17日分析，一個國家如果要鼓勵國內發展製造業，可是卻對外商在當地的工廠，所進口的原物料要課高關稅，這是一個矛盾的政策。

童子賢17日出席中華獨立董事協會舉辦的「2025董事會治理高峰論壇」，會前接受媒體訪問，回應有關墨西哥關稅一事。

墨西哥政府於12月中通過關稅改革法案，宣布自2026年1月1日起，將對未與墨西哥簽署自由貿易協定的國家調高進口關稅，稅率介於5%至50%。受影響的國家主要集中在亞洲，包括台灣、中國大陸、印度、韓國、泰國、印尼與越南等 。

和碩在墨西哥設有工廠，針對相關影響，童子賢回應，自己沒那麼清楚此事，但一個國家如果鼓勵國內要成立製造基地，可是對外商在當地的工廠，所進口的原物料要課高關稅，這是一個矛盾的政策。

童子賢分析，全世界要解決這種問題，就是用出口退稅，你如果賣進去的零組件，不是以銷售到墨西哥本地為最終目的地，來這邊只是促進墨西哥產業發展，而在墨西哥完成製造後，出口到其他國家，這時你去課他的稅，其實是妨害產業發展，但我相信最終會獲得解決，不然的話全部國家都會撤出墨西哥，就不要在墨西哥生產了。

童子賢認為，自己相信墨西哥政府如果要積極發展製造業，吸引外資去當地設廠，那這個問題最終會獲得解決。