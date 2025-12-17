鴻海董事張慶瑞教授獲UNESCO「量子百強」肯定 展現台灣量子影響力

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
適逢量子力學誕生100周年，聯合國大會宣布2025年為「國際量子科學與技術年」（International Year of Quantum Science and Technology, IYQ 2025），並由聯合國教科文組織（UNESCO）發起「量子百強（Quantum 100）」全球倡議，表彰對量子科學、技術與社群發展具重大貢獻的關鍵推手。中原大學講座教授、鴻海（2317）公司董事、鴻海研究院諮詢委員張慶瑞教授獲選為全球「量子百強」成員之一，肯定其長期推動量子研究、教育與產業連結的卓越貢獻。

「量子百強」為IYQ 2025重要全球性倡議之一，歷經為期半年的嚴格評選，遴選來自全球100位量子領域的代表性人物，涵蓋研究人員、政策制定者、教育工作者、企業家及科普推廣者，表彰其對量子科技發展與普及所做出的多元貢獻。

張慶瑞教授同時擔任鴻海研究院量子科技諮詢委員，近年來協助鴻海在量子科技發展策略與研發方向上提供多項建議，推動集團量子科研能量與國際接軌，並逐步建立離子阱量子電腦之完整研發與生產能力。張教授在其研究、政策參與、教育推動及機構領導等面向的長期投入，為量子科技的永續發展與基礎建設奠定關鍵基石。

張慶瑞教授數十年來深耕量子科學研究，在台灣量子研究與教育基礎設施建構中發揮核心影響力，迄今已發表超過280篇學術論文，並擁有28項專利，同時持續投入科普寫作與公共演講，致力於將艱深的量子概念轉化為大眾易於理解的知識，促進社會對量子科技的認識。

在高等教育與人才培育方面，張慶瑞教授曾任台灣大學執行副校長及代理校長，期間創立「台大－IBM 量子中心」，使其成為亞洲最活躍的學術量子研究中心之一，並率先將量子運算導入正式課程體系。他亦於中原大學成立量子資訊中心，推動全國性量子人才培訓計畫，並領先於高中與大學階段導入量子教育，系統性培育台灣下一代量子科技人才。

此外，張慶瑞教授為台灣量子電腦暨資訊科技協會（TAQCIT）創會會長，協助推動台灣國家量子科技發展路線圖，強化學界、產業界與政府之間的跨域協調。他亦創立「量子台灣論壇」，自五年前於台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan）啟動以來，已成為連結台灣半導體優勢與全球量子科技生態系的重要平台。

展望未來，張教授亦將於2026年與AI EXPO合作推動「AI NEXT – Quantum AI論壇」，整合國內外量子軟體與應用能量，加速量子運算在台灣產業的實務落地。

