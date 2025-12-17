英國國家長壽創新研究中心成立長壽共和國 施振榮擔任樂義科技部部長

由英國國家長壽創新研究中心為回應高齡化社會所帶來的老化挑戰，首次在全球發起的「長壽共和國」，其願景是創造一個以民眾為本的理想社會，並任命宏碁（2353）集團創辦人施振榮擔任樂義科技部部長，以AI 科技的力量來解決這個重要的社會挑戰。

「長壽共和國」是一個以創新視角想像的理想社會！期望打破將老化視為單純醫療問題或個人負擔的既有觀點。面對人類史上首次出現五代同堂的人口結構轉變，主張跳脫短期「生命駭客」（Lifehack）或商業產品思維，重新思考如何在人生歷程中，以更公平、完整的方式生活。

對於獲此殊榮，施振榮表示：「人類一直擁有智慧，而人工智慧雖然具備大量知識並持續精進，但人類始終凌駕其上。因此，無需畏懼人工智慧，儘管放心地運用它吧！」

「長壽共和國」的核心使命，在於讓長壽不再只是被動地發生在人們身上（to do），而是能由人們主動參與、共同打造的未來（to shape）。

「長壽共和國」透過一組概念性部會來重塑生命的基礎設施，將心理健康、休息、營養、運動、科技、共好視為社會的基本權利和公共資產。

「長壽共和國」原有五大部會，包括：人生意義部（Purpose）：將心理健康與人生意義視為每日必需品；睡眠平權部（Sleep Equality）：聲明休息是一項人權；食物民主部（Food Democracy）：將營養視為憲法權利；行動自由部（Physical Freedom）：挑戰年齡刻板印象，擁抱所有身體的運動自由；共好部（Togetherness）：將社會關係的連結定位為與道路、電力同等重要的公共基礎設施。

Nic Palmarini院長表示，「長壽共和國」為了達成科技真正幫助人們活得快樂並充滿人生意義的願景，特別設立了「樂義科技部」（Ministry of Meaningful and Joyful Technologies），使命在於確保技術發展超越單純的「銀髮科技小工具」或商業化潮流。

「樂義科技部」強調，創新應讓人們能夠參與設計，打造真正提升生活品質與社會連結的科技，而不只是單純修補身體上的問題。台灣是科技島，最大的優勢就是台灣科技產業，科技可以成為大家健康快樂生活的最強的助力！

施振榮退休後持續善盡個人社會責任（PSR），有感於台灣面臨高齡社會的挑戰，2024年號召有志一同的企業家成立國際創新長壽社企股份有限公司（Taiwan Innovation Centre for Ageing, 簡稱TICA）並擔任董事長。

TICA的公司章程係依循社會企業的精神訂立，其發展願景是在確保公司可持續發展的前提下，實質回饋社會，創造正向影響力，持續實踐企業的社會責任與價值。TICA邀請英國NICA擔任策略顧問，將會讓台灣未來的超高齡社會與全球共同盡一份心力。

Nic Palmarini院長表示，「長壽共和國」並非僅是一個理想社會，而像是一面鏡子與一個擴音器，邀請我們共同參與，建立一個更美好、更公平的長壽未來。