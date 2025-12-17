集邦估2029年車用半導體近千億美元 HPC晶片成長快於MCU

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
研調機構集邦指出，汽車產業加速電動化、智慧化進程，將帶動全球車用半導體市場規模自2024年約677億美元，穩健成長至2029年近969億美元。示意圖。路透社
研調機構集邦指出，汽車產業加速電動化、智慧化進程，將帶動全球車用半導體市場規模自2024年約677億美元，穩健成長至2029年近969億美元。示意圖。路透社

研調機構集邦17日指出，汽車產業加速電動化、智慧化進程，將帶動全球車用半導體市場規模自2024年約677億美元，穩健成長至2029年近969億美元，2024至2029年均複合成長率達7.4%。

集邦強調，各類車用晶片成長呈現「不均衡」現象，以邏輯處理器與高階記憶體為代表的高效能運算（HPC）晶片增速，明顯優於微控制器（MCU）等傳統零組件，反映車用半導體的市場價值正快速向支撐智慧化、電動化的核心技術領域集中。其中，集邦預估車用邏輯處理器2024至2029年均複合成長率可達8.6%，高於整體產業平均7.4%。

車用需求加速的背後，集邦歸納兩大動能：其一是電動車滲透率攀升，估2025年全球電動車（含BEV、PHEV、FCV、HEV）在新車市場滲透率達29.5%；其二是智慧化帶動多感測器、高速通訊與AI模型導入，促使E/E架構由分散式走向域集中、中央集中，推升運算晶片算力需求快速攀升。

在控制器整合趨勢下，車廠正整合車身控制、智慧駕駛與座艙等功能域；而晶片廠推出的「艙駕一體／艙駕融合」SoC於2025年進入商業化，有助減少控制器用量、共用元件並簡化線束，進一步推動汽車智慧化普及。

集邦也提醒，隨著車用晶片競爭升溫，輝達（NVIDIA）、Qualcomm等憑高運算晶片與生態系切入，中國大陸業者亦快速崛起；傳統廠則以產品組合、品質可靠度與客戶關係應戰。後續決勝點將在策略聯盟與軟硬體整合能力，而非單純硬體規格競賽。

墨西哥調高亞洲關稅我受衝擊 和碩董座童子賢這樣看

針對墨西哥明年起調高進口關稅，和碩（4938）董事長童子賢17日分析，一個國家如果要鼓勵國內發展製造業，可是卻對外商在當...

台積電 CoWoS 大釋單 法人點名三檔封測股吃香喝辣

人工智慧（AI）GPU、ASIC晶片市場戰火一觸即發，台積電（2330）傳出CoWoS先進封裝產能缺口持續擴大，進而釋單...

低軌衛星 PCB 龍頭供應商華通回神 亮燈漲停

低軌衛星龍頭PCB供應商華通（2313）17日回神亮燈攻漲停，盤中鎖住漲停價94.9元，法人看好HDI龍頭廠華通基本面穩...

投資AI要賺用功的錢！程淑芬點「真需求」在這…怎看AI泡沫化：挑對領域就沒問題

面對外界頻頻討論 AI 是否出現泡沫，國泰金(2882)投資長程淑芬週一（12/15）指出，觀察 AI 發展必須「分兩類來看」，區分「真需求」與「概念題材」。

AI搶光記憶體 恐缺貨到2027？筆電、手機受牽連 兩台廠吃到甜頭

美光放棄30年消費性記憶體品牌背後，透露三大記憶體廠擁抱AI、放棄消費性產品的趨勢。

