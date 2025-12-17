快訊

香酥鴨老闆酒駕撞死清潔員 曾被控偷技術展店還掌摑加盟主

檯面下動作不斷！傳陸放話多國大使選邊站 要求痛批高市「台灣有事」說

許允樂甜嫁李玉璽！前夫張兆志公開吐13字心聲 網讚：情商非常高

查核113年本國自製節目播出情形 NCC：僅華藝影劇台未達規定

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）。聯合報系資料照
國家通訊傳播委員會（NCC）。聯合報系資料照

國家通訊傳播委員會（NCC）查核無線、境內衛星電視頻道113年本國節目播出情形，NCC指出，除「華藝影劇台」頻道因本國製新播節目時數未達規定外，其餘均符合法規規定。

為保障本國自製節目播出空間，協力扶植國內節目製作，NCC每年依據「無線電視事業播送本國自製節目管理辦法」及「衛星頻道節目供應事業播送本國節目管理辦法」，查核無線、境內衛星電視頻道本國節目播出情形。

NCC表示，依照兩辦法規定，無線電視頻道於主要時段播出的本國自製戲劇節目不得少於同類型節目50%，本國自製新播比率不得少於40%；至於境內衛星電視頻道於指定播送時段，播放戲劇、電影（含紀錄片）、綜藝及兒童等四類具有「文化累積優先性節目」則應符合一定比率。

NCC指出，本次查核頻道中，「華藝影劇台」本國製新播節目時數不足，經NCC請業者意見陳述，回應係因對於法規認知有所落差，未來將加強員工教育訓練。

NCC說明，觀察113年無線電視頻道，華視、民視、公視等無線電視主頻主要時段播出本國自製戲劇節目達100%，台視則有95.6%；另公共電視台播出「不夠善良的我們」、「聽海湧」等戲劇節目，獲得多項金鐘獎肯定。對於業者透過不同之製播策略，投入資源製作本國戲劇節目，以滿足不同收視族群需求，NCC予以肯定。NCC希望在網路視訊串流收視服務盛行的時代，電視業者能持續播出優質本國節目。

NCC進一步說明，境內衛星電視頻道指定時段綜藝、戲劇、電影的本國製節目播出時數，絕大多數頻道符合規定。

至於兒童節目部分，觀察去年衛星廣播電視頻道播出本國自製兒童節目的播送時數有微幅上升，而新播時數有下降情形，為保障兒童觀眾收視權益，期望電視業者加強投資製播本國兒童節目，及進行跨平台合作，以擴散製播效益。

NCC強調，除了在監理面協力扶植本國節目於主要時段的播出之外，也期盼相關部會及行政法人，持續透過輔導獎勵措施，如「匯聚台流文化黑潮計畫」等獎補助方式，挹注我國電視事業自製節目資源，協力整合本國影視量能，展現台灣影視內容的無限可能。

電視 NCC 兒童節

延伸閱讀

衛廣法修法助中天復台？ NCC：要回到52台頻道幾乎不可能

陳水扁明年在鏡電視主持節目 NCC：政論節目就是違法

NCC核准離島明年收視費 澎湖、名城明年小漲5元 祥通收費不變

周玉蔻烏龍爆料張淑娟「滾床單」 害民視董事長被罰5萬確定

相關新聞

台積電 CoWoS 大釋單 法人點名三檔封測股吃香喝辣

人工智慧（AI）GPU、ASIC晶片市場戰火一觸即發，台積電（2330）傳出CoWoS先進封裝產能缺口持續擴大，進而釋單...

低軌衛星 PCB 龍頭供應商華通回神 亮燈漲停

低軌衛星龍頭PCB供應商華通（2313）17日回神亮燈攻漲停，盤中鎖住漲停價94.9元，法人看好HDI龍頭廠華通基本面穩...

投資AI要賺用功的錢！程淑芬點「真需求」在這…怎看AI泡沫化：挑對領域就沒問題

面對外界頻頻討論 AI 是否出現泡沫，國泰金(2882)投資長程淑芬週一（12/15）指出，觀察 AI 發展必須「分兩類來看」，區分「真需求」與「概念題材」。

AI搶光記憶體 恐缺貨到2027？筆電、手機受牽連 兩台廠吃到甜頭

美光放棄30年消費性記憶體品牌背後，透露三大記憶體廠擁抱AI、放棄消費性產品的趨勢。

川普最強AI軍團…攜手輝達、Google等科技巨頭 帶旺台鏈

川普政府15日宣布，成立「美國科技部隊」（US Tech Force），籌組以工程師、專家為主力的千人研發大軍，並邀來蘋...

川普衝 AI 代工廠就位搶商機

微軟、Google、亞馬遜AWS及Meta等美國科技巨頭持續擴大AI布局，現在川普政府也加足馬力衝刺AI基礎建設，使得美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。