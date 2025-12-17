低軌衛星 PCB 龍頭供應商華通回神 亮燈漲停
低軌衛星龍頭PCB供應商華通（2313）17日回神亮燈攻漲停，盤中鎖住漲停價94.9元，法人看好HDI龍頭廠華通基本面穩健且為最大低軌衛星供應商，明年後年營運表現可期。
華通今年第3季營運創下佳績，主要是美系手機用板以及資料中心產品，包含伺服器、交換器等，都有不錯的規模成長；低軌道衛星LEO產品線中，天上衛星用板營收動能強、占比提升，整體產能利用率處於高檔，毛利率自首季17.17%、第2季的18.24%，提升至19.95%。
法人認為，全球低軌道衛星產業供給鏈的廠商數目有限，太空產業技術門檻相當高，華通已於衛星用板投入研發與生產。
華通第二個衛星客戶今年完成數批低軌道衛星發射，布建超過100餘顆天上衛星。新客戶與新產能的加持之下，整體低軌衛星營收維持高檔，衛星板增加，讓公司產品結構持續優化。
華通先前表示，在AI伺服器和光通訊領域展現初步成績，近日更新資料中心各領域的技術路線圖，將可提供客戶50層以上的交換器、伺服器板，或是8階HDI的OAM加速卡。
AI基礎設施大量建置，算力需求急遽上升，資料中心伺服器、交換機、光收發模組等所採用的印刷電路板，除了板層數增加、材料升級之外，HDI技術也被更廣泛應用在各類高算力、高速傳輸需求的電路板設計之中，華通HDI技術量能與跨區域的產能布局，對於OAM加速卡、AI伺服器、800G以上交換器、高階光通訊（光模塊、CPO）等產品深具策略價值，雖然在集團營收目前占比低，但呈現出貨倍增，在新產能開出後，將成為下階段成長動能。
