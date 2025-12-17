快訊

蘋果放大招！摺疊iPhone、20周年版手機等7款傳排隊推出 功能搶先看

房價愈打愈高？一表看10大逆漲區 新北這區驚人狂漲56%

確定了！基隆油汙染 台水首度證實「將誠」有汙染物流至淨水場

低軌衛星 PCB 龍頭供應商華通回神 亮燈漲停

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
華通展覽一景。記者尹慧中／攝影
華通展覽一景。記者尹慧中／攝影

低軌衛星龍頭PCB供應商華通（2313）17日回神亮燈攻漲停，盤中鎖住漲停價94.9元，法人看好HDI龍頭廠華通基本面穩健且為最大低軌衛星供應商，明年後年營運表現可期。

華通今年第3季營運創下佳績，主要是美系手機用板以及資料中心產品，包含伺服器、交換器等，都有不錯的規模成長；低軌道衛星LEO產品線中，天上衛星用板營收動能強、占比提升，整體產能利用率處於高檔，毛利率自首季17.17%、第2季的18.24%，提升至19.95%。

法人認為，全球低軌道衛星產業供給鏈的廠商數目有限，太空產業技術門檻相當高，華通已於衛星用板投入研發與生產。

華通第二個衛星客戶今年完成數批低軌道衛星發射，布建超過100餘顆天上衛星。新客戶與新產能的加持之下，整體低軌衛星營收維持高檔，衛星板增加，讓公司產品結構持續優化。

華通先前表示，在AI伺服器和光通訊領域展現初步成績，近日更新資料中心各領域的技術路線圖，將可提供客戶50層以上的交換器、伺服器板，或是8階HDI的OAM加速卡。

AI基礎設施大量建置，算力需求急遽上升，資料中心伺服器、交換機、光收發模組等所採用的印刷電路板，除了板層數增加、材料升級之外，HDI技術也被更廣泛應用在各類高算力、高速傳輸需求的電路板設計之中，華通HDI技術量能與跨區域的產能布局，對於OAM加速卡、AI伺服器、800G以上交換器、高階光通訊（光模塊、CPO）等產品深具策略價值，雖然在集團營收目前占比低，但呈現出貨倍增，在新產能開出後，將成為下階段成長動能。

華通泰國廠外觀。圖／公司提供
華通泰國廠外觀。圖／公司提供

華通 伺服器 低軌衛星

延伸閱讀

PCB廠跨界 圓裕布局醫療邑昇多元事業挹注

昇達科11月每股賺1.3元

華通、燿華 四檔紅不讓

昇達科、華通 權證押長天期

相關新聞

低軌衛星 PCB 龍頭供應商華通回神 亮燈漲停

低軌衛星龍頭PCB供應商華通（2313）17日回神亮燈攻漲停，盤中鎖住漲停價94.9元，法人看好HDI龍頭廠華通基本面穩...

投資AI要賺用功的錢！程淑芬點「真需求」在這…怎看AI泡沫化：挑對領域就沒問題

面對外界頻頻討論 AI 是否出現泡沫，國泰金(2882)投資長程淑芬週一（12/15）指出，觀察 AI 發展必須「分兩類來看」，區分「真需求」與「概念題材」。

AI搶光記憶體 恐缺貨到2027？筆電、手機受牽連 兩台廠吃到甜頭

美光放棄30年消費性記憶體品牌背後，透露三大記憶體廠擁抱AI、放棄消費性產品的趨勢。

川普最強AI軍團…攜手輝達、Google等科技巨頭 帶旺台鏈

川普政府15日宣布，成立「美國科技部隊」（US Tech Force），籌組以工程師、專家為主力的千人研發大軍，並邀來蘋...

川普衝 AI 代工廠就位搶商機

微軟、Google、亞馬遜AWS及Meta等美國科技巨頭持續擴大AI布局，現在川普政府也加足馬力衝刺AI基礎建設，使得美...

蘋果自研AI晶片…帶動手機、NB功能再進化 鴻海大贏家

蘋果加入AI自研晶片戰局，攜手博通打造首款自家AI晶片「Baltra」，傳出將於2027年開始部署建置搭載自研晶片的AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。