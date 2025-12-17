2025年十大熱門台股榜 台積電連四年蟬聯年度冠軍

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

Yahoo股市17日公布2025年度十大熱門台股榜，隨著AI發展走向實質應用、記憶體缺貨潮發酵，以及權值龍頭強勢領漲，台股市場熱度屢創新高，護國神山台積電（2330）連四年蟬聯冠軍寶座、AI伺服器龍頭鴻海（2317）則緊追在後。

今年十大熱門台股榜由具國際競爭力的權值龍頭台積電連續第四年奪下冠軍寶座，隨著2奈米製程順利量產，以及全球晶片需求擴張等利多，投資人對台積電關注熱度持續高漲。此外，AI概念股仍在今年占據重要位置。

受惠美國市場拉貨強勁，股價創下2008年以來新高的鴻海、在輝達供應鏈扮演關鍵角色的緯創（3231）及受AI伺服器出貨需求支撐的廣達（2382）皆順勢進榜，分別排名第二、第三和第七。同樣受益AI需求，為滿足伺服器與機櫃出貨陸續布局擴產的神達（3706）、近年與英特爾（Intel）成為策略聯盟夥伴後正式踏入AI領域的聯電（2303），則分列第六、第八。

受缺貨潮推升，全球記憶體相關概念股瘋狂飆漲。記憶體核心指標股華邦電（2344）、南亞科（2408）和12吋記憶體產能全開的力積電（6770）分別排名第四、第五和第十。受到關稅議題影響，海運市場持續波動，積極進攻亞洲區間航線貨量需求的航運股陽明（2609），成唯一入榜的非科技股，名列第九。

台積電 AI 記憶體

