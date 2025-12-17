快訊

命理師江柏樂為客戶斬桃花　結局竟變「把人娶回家」

AI新時代／算力王座保衛戰開打 黃仁勳如何應戰Google

144cm以下才免役？顧立雄：150cm以下是否服替代役 內政部律定

中華電信攜手迪士尼推出 Disney+ 專屬優惠

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信17日宣布與迪士尼合作，鎖定行動、寬頻、影視用戶，推出Disney++專屬優惠，現在中華電信為全球兩大OTT TV業者Netflix及Disney+策略合作夥伴。中華電信強調，以「海地星空」綿密網路品質優勢，結合Disney+豐富內容，讓消費者飆網追劇的需求一次到位，輕鬆擁有闔家共享、歡樂加倍的影視娛樂體驗。

中華電信指出，申辦精采5G方案或HiNet光世代速在必行、MOD家速方案，指定用戶首年即可以每月不到75折的優惠價加購Disney+高級方案（原價335元/月）；中華電信用戶訂閱Hami Video電視運動館或影劇館+，同時搭配Disney+高級方案，合約期間可年省逾2,000元。

過往國際OTT TV與台灣電信及有線電視業者合作初期均採用獨家合作，今年起積極走向開放，並攜手電信業者打造匯流整合方案，搶進市場。

迪士尼在全球多元的業務範疇包括影業、串流服務、電視、ESPN、主題樂園與度假區、遊輪、假期體驗、以及消費性商品等。Disney+ 係華特迪士尼公司旗下的旗艦級直營串流服務，擁有迪士尼（Disney）、皮克斯（Pixar）、漫威（Marvel）、星際大戰（Star Wars）、國家地理（National Geographic）和Hulu等六大品牌強檔內容，提供適合所有觀眾收看的經典故事和獨家原創作品。

自 2021 年起，華特迪士尼公司開始在亞太地區為 Disney+ 製作原創內容，至今已在平台上推出超過 155 部包括日劇、韓劇以及日本動漫等亞太原創作品，多部作品在觀眾評價與商業表現皆獲得亮眼成績。

中華電信表示，與國際影視平台合作，持續為觀眾創造多贏模式輕鬆享受優質娛樂體驗，即日起提供精采5G申辦首年優惠，主資費月繳999元以上，享5G行動網路及每月249元 Disney+ 高級方案之加購優惠（原價335元/月）；寬頻用戶新申請、升速或續約HiNet光世代速在必行、MOD家速方案300M以上雙向高速頻寬，首年享每月249元Disney+高級方案之加購優惠，合約期間可省逾千元。

中華電信指出，行動或HiNet光世代用戶，申辦本土最受歡迎OTT Hami Video的電視運動館或影劇館+服務，同時搭配Disney+高級方案，首年每月只要335元（原價每月534元），不僅可觀賞包括12/24重磅登場的青龍獎影帝玄彬主演影集《韓國製造》等Disney+獨家影劇，還能暢看Hami Video電視運動館內運動、新聞、綜合、兒少等多元頻道，或影劇館+《等待京道》、《Love Me》、《火星女王》、《看看你有多愛我》、《進行曲》、《名偵探柯南 獨眼的殘像》等豐富影視內容。

中華電信指出，推出 Disney+ 服務，即日起至12月23日，於中華電信網路門市申請Disney+指定方案，即可參加抽獎活動，有機會獲得迪士尼發行最新電影作品《阿凡達：火與燼》3D電影交換券，邀您透過大銀幕一同體驗這部史詩級鉅作所帶來的震撼感受。2026年中華電信與迪士尼還會為消費者推出更多的活動驚喜，敬請期待！

中華電信 Disney+ 迪士尼

延伸閱讀

四部古裝劇 Disney+ 曝光：侯明昊《玉茗茶骨》楊洋《雨霖鈴》陳飛宇《慕胥辭》承磊《莫離》等4帥爭霸開打

二部台劇登場 Disney+：李銘順《凶宅專賣店》王柏傑《動物園》熱血職人開跑

迪士尼10億投資OpenAI 允Sora使用米老鼠等經典卡通人物

《韓國製造》玄彬x鄭雨盛「青龍獎」影帝對決 1970動盪韓國野心家與執念者決戰

相關新聞

投資AI要賺用功的錢！程淑芬點「真需求」在這…怎看AI泡沫化：挑對領域就沒問題

面對外界頻頻討論 AI 是否出現泡沫，國泰金(2882)投資長程淑芬週一（12/15）指出，觀察 AI 發展必須「分兩類來看」，區分「真需求」與「概念題材」。

AI搶光記憶體 恐缺貨到2027？筆電、手機受牽連 兩台廠吃到甜頭

美光放棄30年消費性記憶體品牌背後，透露三大記憶體廠擁抱AI、放棄消費性產品的趨勢。

川普最強AI軍團…攜手輝達、Google等科技巨頭 帶旺台鏈

川普政府15日宣布，成立「美國科技部隊」（US Tech Force），籌組以工程師、專家為主力的千人研發大軍，並邀來蘋...

川普衝 AI 代工廠就位搶商機

微軟、Google、亞馬遜AWS及Meta等美國科技巨頭持續擴大AI布局，現在川普政府也加足馬力衝刺AI基礎建設，使得美...

蘋果自研AI晶片…帶動手機、NB功能再進化 鴻海大贏家

蘋果加入AI自研晶片戰局，攜手博通打造首款自家AI晶片「Baltra」，傳出將於2027年開始部署建置搭載自研晶片的AI...

台積電前研發大將林本堅：羅唯仁讓英特爾陷危機

台積電老臣羅唯仁投靠英特爾，引發軒然大波，台積電前研發大將暨「浸潤式微影之父」林本堅昨（16）日認為，半導體產業不會是依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。