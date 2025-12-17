中華電信攜手迪士尼推出 Disney+ 專屬優惠

中華電信17日宣布與迪士尼合作，鎖定行動、寬頻、影視用戶，推出Disney++專屬優惠，現在中華電信為全球兩大OTT TV業者Netflix及Disney+策略合作夥伴。中華電信強調，以「海地星空」綿密網路品質優勢，結合Disney+豐富內容，讓消費者飆網追劇的需求一次到位，輕鬆擁有闔家共享、歡樂加倍的影視娛樂體驗。

中華電信指出，申辦精采5G方案或HiNet光世代速在必行、MOD家速方案，指定用戶首年即可以每月不到75折的優惠價加購Disney+高級方案（原價335元/月）；中華電信用戶訂閱Hami Video電視運動館或影劇館+，同時搭配Disney+高級方案，合約期間可年省逾2,000元。

過往國際OTT TV與台灣電信及有線電視業者合作初期均採用獨家合作，今年起積極走向開放，並攜手電信業者打造匯流整合方案，搶進市場。

迪士尼在全球多元的業務範疇包括影業、串流服務、電視、ESPN、主題樂園與度假區、遊輪、假期體驗、以及消費性商品等。Disney+ 係華特迪士尼公司旗下的旗艦級直營串流服務，擁有迪士尼（Disney）、皮克斯（Pixar）、漫威（Marvel）、星際大戰（Star Wars）、國家地理（National Geographic）和Hulu等六大品牌強檔內容，提供適合所有觀眾收看的經典故事和獨家原創作品。

自 2021 年起，華特迪士尼公司開始在亞太地區為 Disney+ 製作原創內容，至今已在平台上推出超過 155 部包括日劇、韓劇以及日本動漫等亞太原創作品，多部作品在觀眾評價與商業表現皆獲得亮眼成績。

中華電信表示，與國際影視平台合作，持續為觀眾創造多贏模式輕鬆享受優質娛樂體驗，即日起提供精采5G申辦首年優惠，主資費月繳999元以上，享5G行動網路及每月249元 Disney+ 高級方案之加購優惠（原價335元/月）；寬頻用戶新申請、升速或續約HiNet光世代速在必行、MOD家速方案300M以上雙向高速頻寬，首年享每月249元Disney+高級方案之加購優惠，合約期間可省逾千元。

中華電信指出，行動或HiNet光世代用戶，申辦本土最受歡迎OTT Hami Video的電視運動館或影劇館+服務，同時搭配Disney+高級方案，首年每月只要335元（原價每月534元），不僅可觀賞包括12/24重磅登場的青龍獎影帝玄彬主演影集《韓國製造》等Disney+獨家影劇，還能暢看Hami Video電視運動館內運動、新聞、綜合、兒少等多元頻道，或影劇館+《等待京道》、《Love Me》、《火星女王》、《看看你有多愛我》、《進行曲》、《名偵探柯南 獨眼的殘像》等豐富影視內容。

中華電信指出，推出 Disney+ 服務，即日起至12月23日，於中華電信網路門市申請Disney+指定方案，即可參加抽獎活動，有機會獲得迪士尼發行最新電影作品《阿凡達：火與燼》3D電影交換券，邀您透過大銀幕一同體驗這部史詩級鉅作所帶來的震撼感受。2026年中華電信與迪士尼還會為消費者推出更多的活動驚喜，敬請期待！