AI資料中心用電密度太高 台電要訂管理規則

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
AI快速發展，台電考量AI資料中心（AI Data Center, AIDC）用電密度太高，對民生用電衝擊太大，現在研議設置AI資料中心管理規則。 聯合報系資料照
AI快速發展，台電考量AI資料中心（AI Data Center, AIDC）用電密度太高，對民生用電衝擊太大，現在研議設置AI資料中心管理規則，包括建議設置在電源5公里範圍內、須有自備發電、以及適用特定電價等。

台電昨（16）日舉行「AIDC研討會」，邀請學者就AIDC設置配套及管理提出建議。台電董事長曾文生致詞時提到，AIDC「用電密度非常大」，若是局部區域電網，供電會被AIDC吸過去，若設在都會區中，「會讓原有電網撐不住。」

他認為AIDC應該要跟電源放在一起，減少電網負擔。供電端與AIDC都應各自調節，是最好方式，如果只是單一方解決，成本將會拉很高。

台電總經理王耀庭表示，如果AIDC有一些配套措施，有機會在電網較鬆地方，例如桃園以南設置；但若無配套措施，就須嚴格限制設置地點，就在電廠旁邊3、5公里內。

他表示，台電會先聽取學者專家意見，訂出核供管理規則，再與社會進行溝通。他坦言，AIDC應該會是台電核供最嚴格的對象。

曾文生舉例，台電大樓整棟樓用電負載不到2.5 MW。而一個AI算力櫃如GB200／300系列就要1.4 MW，意味兩個機櫃用電量就超過整棟台電大樓。

另外，台電前十月稅前盈餘694億元，台電表示，隨著燃料成本下跌，台電今年有望盈餘超過500億元，終結連三年虧損。

