台積電前研發大將林本堅：羅唯仁讓英特爾陷危機

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電前研發大將暨「浸潤式微影之父」林本堅。記者許正宏／攝影
台積電前研發大將暨「浸潤式微影之父」林本堅。記者許正宏／攝影

台積電（2330）老臣羅唯仁投靠英特爾，引發軒然大波，台積電前研發大將暨「浸潤式微影之父」林本堅昨（16）日認為，半導體產業不會是依賴某一個人，預期該事件對台積電影響不會很大，反倒是羅唯仁投靠讓英特爾陷入危機，並面臨法律難題。

林本堅昨以清華大學半導體研究學院院長身分，出席崇越捐贈三座半導體模型予清大半導體研究學院典禮並受訪，釋出以上觀點。

外界關注半導體人才缺口與地緣政治下的台灣產業優勢，林本堅說，台灣目前有優勢但不穩，其中人才部分，台灣少子化導致人才逐年減少，學生多在碩士畢業即就業，博士生不足成為隱憂，未來恐缺師資，加上台灣教授薪資遠低於國際與業界，很難留才補位。

林本堅說，因地緣政治崛起，許多國家都想建立半導體「一條龍」自主供應鏈，若有三、四個國家都這樣發展，預估所需人才可能是目前預估缺口的15倍，人才短缺，各國恐難達成目標。

談到羅唯仁投靠英特爾，林本堅說，半導體不是靠一個人，知道半導體技術不見得能執行，當前半導體技術進展飛速，台積電的量產團隊非常優異，三星、英特爾都有很聰明的人，但是很多方面都需要團隊配合，三星都跟不上台積電了，執行面跟團隊的合作很重要。

他認為，半導體製程可追溯，英特爾後續若使用和台積很相似的技術生產，還必須證明不是從羅唯仁手上取得台積電的技術，這是法律上一大難題。

台積電 半導體 英特爾

相關新聞

川普最強AI軍團…攜手輝達、Google等科技巨頭 帶旺台鏈

川普政府15日宣布，成立「美國科技部隊」（US Tech Force），籌組以工程師、專家為主力的千人研發大軍，並邀來蘋...

AI資料中心用電密度太高 台電要訂管理規則

AI快速發展，台電考量AI資料中心（AI Data Center, AIDC）用電密度太高，對民生用電衝擊太大，現在研議...

AI泡沫化？ 專家：言之過早

ＡＩ泡沫化議題近來引發投資人關注，前外資分析師陳慧明、程正樺昨表示，在ＡＩ伺服器需求與電動車市場的推動下，明年全球半導體...

川普衝 AI 代工廠就位搶商機

微軟、Google、亞馬遜AWS及Meta等美國科技巨頭持續擴大AI布局，現在川普政府也加足馬力衝刺AI基礎建設，使得美...

蘋果自研AI晶片…帶動手機、NB功能再進化 鴻海大贏家

蘋果加入AI自研晶片戰局，攜手博通打造首款自家AI晶片「Baltra」，傳出將於2027年開始部署建置搭載自研晶片的AI...

