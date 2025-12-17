快訊

相對論／兩任海基會長過招…高孔廉vs.羅文嘉 光譜兩端迸火花

聽新聞
0:00 / 0:00

川普衝 AI 代工廠就位搶商機

經濟日報／ 記者吳凱中蘇嘉維／台北報導
AI伺服器示意圖。聯合報系資料照
AI伺服器示意圖。聯合報系資料照

微軟、Google、亞馬遜AWS及Meta等美國科技巨頭持續擴大AI布局，現在川普政府也加足馬力衝刺AI基礎建設，使得美國當地設計及代工製造AI伺服器全面成為市場趨勢，鴻海、緯創（3231）、緯穎、和碩等台灣代工大廠「美國製造」產能逐步到位，準備好大啖當地商機。

業界分析，微軟、Google、亞馬遜AWS、Meta及甲骨文等美國雲端服務大廠（CSP）相繼宣布將斥資逾千億美元打造AI伺服器運算中心，其中將有相當大比例落在美國設廠，加上美國政府將AI算力視為國安，將順勢推動AI伺服器代工製造地點擴大延伸到美國。

AI伺服器代工龍頭鴻海在北美布局相當深厚，其中，墨西哥廠2025年仍是集團最大AI伺服器生產基地，隨著產能持續擴張，鴻海預期，到2026年，美國將成為最大的AI伺服器生產基地。雖然美國的生產成本較高，鴻海預期客戶將協助分擔額外成本。

外資高盛引述鴻海管理階層說法，AI伺服器機櫃的良率已達到令人滿意的水準，目標是持續縮短生產周期。隨著客戶對美國在地生產的需求增長，鴻海計劃訓練更多當地技術工人。另外，鴻海也需要確保充足的電力供應，計劃提高生產自動化，以緩解對技術工人需求持續增加的壓力。

美國 AI 鴻海

延伸閱讀

重建西半球勢力範圍？美國2025年版《國家安全戰略》布局

路透：Meta為賺30億營收 縱容中國詐騙廣告 遣散反詐團隊

日月光、鴻海今年雙雙創高...明年300不是夢？專家：一穩一飆...但都看漲

甲骨文反擊空頭亮AI接單證據 將加大對鴻海、緯創等釋單

相關新聞

川普最強AI軍團…攜手輝達、Google等科技巨頭 帶旺台鏈

川普政府15日宣布，成立「美國科技部隊」（US Tech Force），籌組以工程師、專家為主力的千人研發大軍，並邀來蘋...

AI資料中心用電密度太高 台電要訂管理規則

AI快速發展，台電考量AI資料中心（AI Data Center, AIDC）用電密度太高，對民生用電衝擊太大，現在研議...

AI泡沫化？ 專家：言之過早

ＡＩ泡沫化議題近來引發投資人關注，前外資分析師陳慧明、程正樺昨表示，在ＡＩ伺服器需求與電動車市場的推動下，明年全球半導體...

川普衝 AI 代工廠就位搶商機

微軟、Google、亞馬遜AWS及Meta等美國科技巨頭持續擴大AI布局，現在川普政府也加足馬力衝刺AI基礎建設，使得美...

蘋果自研AI晶片…帶動手機、NB功能再進化 鴻海大贏家

蘋果加入AI自研晶片戰局，攜手博通打造首款自家AI晶片「Baltra」，傳出將於2027年開始部署建置搭載自研晶片的AI...

台積電前研發大將林本堅：羅唯仁讓英特爾陷危機

台積電老臣羅唯仁投靠英特爾，引發軒然大波，台積電前研發大將暨「浸潤式微影之父」林本堅昨（16）日認為，半導體產業不會是依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。